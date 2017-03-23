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17:36 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Татарстане продолжается потепление климата

(Казань, 23 марта, «Татар-информ», Айгуль Мутыгуллина). Потепление климата в Татарстане, как и в целом по России, продолжается. Об этом на пресс-конференции, посвященной Всемирному метеорологическому дню, рассказали специалисты Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Источник: ИА Татар-информ

В Татарстане метеорологи фиксируют неизменное повышение температуры — как среднегодовой, так и по отдельным месяцам.

«По-прежнему в Татарстане продолжает наблюдаться потепление климата — с среднем со скоростью на 0,34 градуса Целься за десять лет в период с 1951-го по 2016 год. С середины 70-х годов прошлого столетия средняя годовая температура воздуха стала повышаться быстрее — со скоростью 0,54 градуса Цельсия за десять лет. Это очень значительное повышение. Это значит, что за сто лет температура в среднем увеличивается на 3,5 градуса. То есть сегодня это, к примеру, 5 градусов, а через сто лет в это же время уже будет 8,5 градуса», — рассказал о температурных изменениях начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь.

Впрочем, он поспешил успокоить татарстанцев, сказав, что «через десять лет пустыни в Татарстане не будет». Однако последствия потепления неизменно скажутся на всех областях жизни.

«Будет выращивание новых культур, будут какие-то новые технологии, связанные с орошением. Потепление нужно будет учитывать и в строительстве — это и снеговые, и ветровые нагрузки», — отметил Ф. Гоголь.

Установлено, что 2016 год в республике оказался очень теплым. Среднегодовая температура превысила климатическую норму на 1,9 градуса по Цельсию. Такое же значение аномалии средней годовой температуры воздуха ранее отмечалось в 1975 году. Теплее были только 1995, 2008 и 2013 годы — аномалии средней годовой температуры воздуха составили 2,6, 2,4 и 2,1 градуса соответственно. Особенно теплым в Татарстане выдалось лето — среднее сезонное значение температуры воздуха было на 5 градусов выше нормы. Осень же, напротив, оказалась холоднее — на 0,5 градуса Цельсия ниже нормы. Небольшой дефицит осадков отмечался в августе прошлого года. В целом же за год количество осадков, выпавших в регионе, было близким к климатической норме.

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