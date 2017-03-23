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18:39 (мск), источник: НТА-Приволжье

Строительные работы на стадионе «Нижний Новгород» выполнены на 95%

Как сообщает пресс-служба главы региона, об этом в ходе проверки хода строительства губернатором Валерием Шанцевым сообщил руководитель строительства стадиона АО «Стройтрансгаз» Сергей Пичушкин.

Согласно информации, 23 марта глава региона провел выездное совещание на строящемся стадионе и проверил ход строительных работ. Как сообщил в ходе осмотра Сергей Пичушкин, строительство идет в соответствии с графиком и до конца недели начнется установка наружных витражей.

«Продолжаются работы по металлоконструкциям — общее выполнение 95%. Параллельно завершаются работы по бетонированию трибун нижнего яруса, мы также приступили к очередному этапу устройства пешеходной эстакады. Во всех секторах идет устройство стен и перегородок — на сегодняшний день работы выполнены на 50%. Продолжается монтаж инженерных сетей внутри здания стадиона и за его периметром. В апреле планируем начать внутреннюю отделку помещений и приступить к подготовительному этапу устройства футбольного поля», — заявил руководитель строительства.

Как сообщалось ранее, все строительно-монтажные работы на стадионе «Нижний Новгород» должны быть завершены до конца 2017 года.

Напомним, в Нижнем Новгороде пройдут 6 матчей чемпионата мира по футболу 2018 года, в том числе 1/8 и ¼ финала. Все подготовительные работы к чемпионату в Нижнем Новгороде должны быть завершены к 1 мая 2018 года.

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