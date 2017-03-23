Школьник нашел ошибку в данных НАСА

17-летний ученик школы в Шеффилде Майлз Соломэн принимал участие в образовательной программе TimPix. Этот проект дает британским школьникам возможность работать с данными, полученными на МКС. «Нам присылают множество таблиц с данными, и, на самом деле, разбираться с ними гораздо интереснее, чем кажется», — рассказал Майлз радио Би-би-си.

Однажды, проверяя таблицу с показателями датчиков радиации, Майлз обнаружил в одной из ячеек число —1. Школьнику сразу пришло в голову, что энергия не может иметь отрицательного значения, поэтому он и его учитель физики сообщили об ошибке НАСА.

Выяснилось, что ошибочный алгоритм регистрировал таким образом отсутствие зафиксированной датчиком радиации, причем даже специалисты НАСА долгое время не уделяли внимания этой ошибке, пишет Би-би-си. В НАСА признали, что замечали такие отчеты ранее, но полагали, что такое происходит один-два раза в год, в то время как Майлз заметил, что ошибочные данные регистрируются несколько раз в день.

Агентство поблагодарило школьника за помощь. «Правда, мои друзья считают меня “ботаником”», — посетовал Майлз, сказав, что хотел бы в будущем работать с НАСА.