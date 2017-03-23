Школьник нашел ошибку в данных НАСА
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Школьник из Великобритании указал НАСА на ошибку в показаниях датчиков радиации на МКС, сообщает
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Школьник из Великобритании указал НАСА на ошибку в показаниях датчиков радиации на МКС, сообщает
17-летний ученик школы в Шеффилде Майлз Соломэн принимал участие в образовательной программе TimPix. Этот проект дает британским школьникам возможность работать с данными, полученными на МКС. «Нам присылают множество таблиц с данными, и, на самом деле, разбираться с ними гораздо интереснее, чем кажется», — рассказал Майлз радио
Однажды, проверяя таблицу с показателями датчиков радиации, Майлз обнаружил в одной из ячеек число —1. Школьнику сразу пришло в голову, что энергия не может иметь отрицательного значения, поэтому он и его учитель физики сообщили об ошибке НАСА.
Выяснилось, что ошибочный алгоритм регистрировал таким образом отсутствие зафиксированной датчиком радиации, причем даже специалисты НАСА долгое время не уделяли внимания этой ошибке, пишет
Агентство поблагодарило школьника за помощь. «Правда, мои друзья считают меня “ботаником”», — посетовал Майлз, сказав, что хотел бы в будущем работать с НАСА.