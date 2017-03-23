Первый этап берегоукрепления в районе реки Волги в Нижнем Новгороде завершится во II квартале 2017 года

Согласно информации, в настоящее время на объекте продолжаются строительно-монтажные работы. Также в министерстве сообщили, что на данный момент готовность Борского транспортного узла составляет более 85%. В частности, закончено строительство моста через р. Везлома и второго пойменного моста в пос. Неклюдово. На путепроводе транспортной развязки в районе Неклюдово работы практически завершены.

Кроме того, как уточнили в министерстве, ведутся работы по монтажу архитектурного освещения мостового перехода и его подходов «для придания мосту индивидуальности». Также продолжается строительство транспортной развязки по типу «кольцо» на пересечении улиц Акимова и Маркса, завершены работы по устройству асфальтобетонного покрытия на этих улицах.

«Таким образом, выполнена основная работа по строительству мостового перехода», — резюмируется в сообщении.

На правом берегу реки в настоящий момент ведутся работы по строительству тротуаров, нового поста ДПС и работы по организации дорожного движения, устанавливается барьерное ограждение и дорожные знаки, выполняется монтаж шумозащитных экранов для предотвращения негативного воздействия шума от транспорта на прилегающие жилые территории. В соответствии с контрактом, ввод объекта в эксплуатацию запланирован на июль 2017 года.

Напомним, что нижегородское правительство намерено направить более 93 млн рублей на II этап берегоукрепления Волги в 2017 году. Строительство первой части берегоукрепительного сооружения осуществляется на территории в квартале ул. Бетанкура, набережной Волги, ул. Должанской и ул. Самаркандской. На эти цели было направлено более 166 млн рублей из средств адресной инвестиционной программы региона на 2016−2018 годы. Ранее сообщалось, что подрядчики планировали начать укладку асфальтобетона на объектах Борского транспортного узла в Нижегородской области с апреля 2017 года.