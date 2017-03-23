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18:02 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгоград поступили первые паспорта болельщиков Кубка Конфедераций

Первая партия паспортов болельщиков Кубка Конфедераций FIFA — 2017 поступила в 66-е отделение почтовой связи Волгограда.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе регионального комитета по подготовке и проведению матчей ЧМ по футболу 2018 года, доставка паспортов осуществляется для болельщиков бесплатно заказной бандеролью первого класса с описью вложения по территории России.

«Паспорт болельщика или, как его еще называют, персонифицированная карта зрителя — документ, обязательный для всех зрителей матчей Кубка Конфедераций FIFA 2017 года, необходимый для прохода на стадион. Оформляется он бесплатно и представляет собой небольшой ламинированный бланк, содержащий персональные данные владельца и фотографию», — добавили в комитете.

Для оформления паспорта болельщика необходимо пройти процедуру регистрации на специальном сайте и выбрать опцию получения его почтой. Оформление и доставка осуществляются бесплатно.

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