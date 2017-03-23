На центральной улице Воронежа появятся новые дорожные знаки
В центре Воронежа, на улице Феоктистова, власти пообещали установить новые дорожные знаки. Об этом сообщили сегодня, 23 марта, в
В центре Воронежа, на улице Феоктистова, власти пообещали установить новые дорожные знаки. Об этом сообщили сегодня, 23 марта, в
Конструкции появятся на участке центральной воронежской улицы, ограниченном улицей Кольцовской и улицей Студенческой. Дорожные знаки «Остановка запрещена», «Работает эвакуатор» и «Зона действия» будут установлены к 14 апреля.
Таким образом власти планируют повысить безопасность дорожного движения в центре города, объясняют в