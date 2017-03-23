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17:58 (мск), источник: 36on.ru

На центральной улице Воронежа появятся новые дорожные знаки

В центре Воронежа, на улице Феоктистова, власти пообещали установить новые дорожные знаки. Об этом сообщили сегодня, 23 марта, в пресс-службе городской администрации.

Конструкции появятся на участке центральной воронежской улицы, ограниченном улицей Кольцовской и улицей Студенческой. Дорожные знаки «Остановка запрещена», «Работает эвакуатор» и «Зона действия» будут установлены к 14 апреля.

Таким образом власти планируют повысить безопасность дорожного движения в центре города, объясняют в пресс-службе мэрии Воронежа. Где именно будут установлены дорожные знаки, можно увидеть на схеме.

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