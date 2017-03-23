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18:43 (мск), источник: ИА REGNUM

Угроза Байкалу сохраняется: Монголия не отказалась от строительства ГЭС

Без решения этого вопроса Монголию ожидают веерные отключения электроэнергии.

Монгольская делегация во главе с новым руководителем проекта «ГЭС реки Эгийн» выехала в Бурятию для участия в слушаниях, где обсуждаются предварительные варианты технических заданий по проектам ГЭС в Монголии, сообщает корреспондент ИА REGNUM в Монголии.

Напомним, ранее специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов в интервью «Россия-24» заявил, что Монголия не будет строить гидроэлектростанции на впадающих в Байкал реках. Россия неоднократно заявляет, что строительство ГЭС угрожает российскому Байкалу обмелением.

Однако в стране, переживающей экономический кризис и закупающей электричество в России, уже давно пришли к выводу, что Монголии требуются новые внутренние источники электроснабжения центрального региона. С этой целью Монголия собирается реализовать проект ГЭС на реке Эгийн-Гол, которая является притоком трансграничной реки Селенги, впадающей в озеро Байкал.

Впервые мысль об использовании бассейна реки Эгийн-Гол была озвучена в середине ХХ века, в период с 1965 по 1974 год велись исследовательские работы. Но из-за финансовых трудностей проект был приостановлен до 1990 года. В 1991 году министерство энергетики Монголии вновь рекомендовало начать на этой реке строительство гидроэлектростанции. Власти страны попытались найти внешнее финансирование и обратились в Азиатский банк развития. Положительное решение о выделении финансирования было принято в 1991 году. Проводился тендер, который выиграла совместная итальянско-швейцарская компания, проработавшая над проектом с 1992 по 1995 годы. Размер финансирования разработки ТЭО и детализированной оценки экологического влияния ГЭС составил более 5 млн долларов.

На основании полученных документов премьер-министр М. Энхсайхан начал проведение переговоров: в конце 1996 года был объявлен открытый международный тендер на строительство. Однако выбранный правительством подрядчик внезапно отказался от проекта. ГЭС так и не была построена.

Вторая попытка была предпринята в 2006—2007 гг. Но премьер-министр был отправлен в отставку, а его преемник посчитал проект экономически невыгодным.

В третий раз к идее строительства ГЭС обратились в 2014 году. Премьер-министр Н. Алтанхуяг и министр М. Сономпил инициировали данный проект в связи с тем, что монгольская энергосистема более не могла справляться с нагрузкой. Перепады между пиковым потреблением с 6 утра до 10 вечера и потреблением в остальное время суток достигали 300 МВт. Стране пришлось сделать выбор: или полностью зависеть от одной линии электропередачи из России, или заняться строительством станции.

Проектирование ГЭС на реке Эгийн-Гол уже завершено и даже начаты работы по созданию инфраструктуры для будущего гидроузла. Для Китая сотрудничество с Монголией по проекту ГЭС на реке Эгийн — часть глобального проекта по созданию «Экономического пояса Шелкового пути». Проектная мощность станции на реке Эгийн-Гол составит 315 МВт.

Известно, что ранее работавший над этим вопросом руководитель проекта строительства гидроэлектростанции на Эгийн-голе при Министерстве энергетики Монголии Дурзе Одхуу ушел в отставку. В Бурятию поехал его преемник.

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