Воронежцам начали выдавать паспорта болельщиков кубка Конфедераций

Оформить паспорт можно бесплатно в интернете, а получить в почтовом отделении. Всего таких в России 52, в Воронеже паспорта выдают лишь в одном, на проспекте Революции.

Иначе за пропуском на игры пришлось бы ехать в один из 4 городов, где будут проходить матчи. Это, напомним, Москва, Сочи, Санкт-Петербург и Казань. В дни проведения соревнований по такому пропуску можно будет ещё и воспользоваться бесплатным проездом. На почте России всех болельщиков ждут с паспортом гражданина РФ в рабочее время отделения.

Мария Нечаева, оператор связи «Почты России»:

«Доставка паспортов болельщиков осуществляется бесплатно, вот в этом отделении, в котором мы сейчас находимся, единственном в городе. Доставляется бесплатно бандеролью первого класса с описью вложения. Паспорта болельщиков будут находиться в этом отделении до июля».