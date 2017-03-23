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18:12 (мск), источник: Volga News

В апреле со дна Самарки планируют поднять баржу, мешающую строительству Фрунзенского моста

В апреле начнутся работы по поднятию со дна Самарки затонувшей баржи, мешающей строительству Фрунзенского моста.

Об этом рассказал руководитель группы управления строительством АО «Стройтрансгаз» Константин Агалаков.

Напомним, во время обследования дна выяснилось, что вдоль правого берега реки лежит затонувшая баржа длиной около 15 м и шириной около 6 м, которая мешает строительству моста.

«Сейчас идет очистка баржи, так как на ней много грунта и он помешает поднять ее на поверхность Поднять баржу планируем в апреле. Это отдельный проект, он сейчас проходит экспертизу, которая должна оценить объемы и стоимость работ», — пояснил Константин Агалаков.

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