В Севастополе на 50% подорожает проезд в троллейбусах. Об этом сообщается в приказе департамента городского хозяйства. Документ был опубликован на сайте городского правительства 22 марта. Он подписан директором департамента Андреем Чибисовым.

Приказ. Установить предельный максимальный тариф на перевозки пассажиров наземным электрическим транспортом общего пользования на городских маршрутах Севастополя для ГУП С «Севэлектроавтотранс им. Круподёрова» в размере 15 рублей за одну поездку, — сказано в тексте документа. Новые тарифы начнут действовать с 1 мая. Очевидно, последует «цепная реакция» повышения платы за проезд в автобусах и маршрутных такси. Пока проезд в них в Севастополе — на уровне 12, 13 и 15 рублей. Ну, а плата за проезд в севастопольских троллейбусах — пока 10 рублей. Пока.