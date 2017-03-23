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18:50 (мск), источник: Ipress.ua

Участнице «Евровидения» от России предложили выступить по видеосвязи

Европейский вещательный союз (EBU) предложил российскому «Первому каналу» организовать выступление певицы Юлии Самойловой в прямом эфире, чтобы она смогла выступить на «Евровидении» с территории России.

Источник: Ipress.ua

«EBU пытается найти выход из ситуации и сделал “Первому каналу” России беспрецедентное предложение, чтобы Юлия приняла участие в конкурсе, выступив вживую во втором полуфинале с помощью спутника. Если российский участник квалифицируется в финал, будет применено такое же решение», — сообщают на сайте EBU.

Организаторы отмечают, что за всю историю конкурса ничего такого не было, но они готовы пойти на такой шаг, чтобы гарантировать инклюзивность и аполитичность конкурса.

Сегодня Служба безопасности ввела запрет въезда на территорию Украины сроком на три года для российской участницы конкурса «Евровидение» Юлии Самойловой.

В свою очередь, Россия негативно отреагировала на запрет, назвав решение «циничным».

В Европейском вещательном союзе (EBU) в Женеве уважают решение СБУ запретить Самойловой въезжать в Украину, однако разочарованы, потому что такое положение дел идет вразрез с духом конкурса.

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