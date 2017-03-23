Киев отвергает вариант с трансляцией выступления Самойловой на «Евровидении»

«Трансляция выступления Самойловой украинскими телеканалами — это такое же нарушение украинских законов, как и ее въезд на Украину. ЕВС (Европейский вещательный союз — прим. ТАСС) должна учесть это», — написал он.

КИЕВ, 23 марта. /ТАСС/. Трансляция в прямом эфире «Евровидения» выступления российской певицы Юлии Самойловой украинскими каналами является нарушением законодательства. Об этом заявил вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко в Twitter.

Ранее Европейский вещательный союз выступил с предложением к Первому каналу организовать прямую трансляцию выступления российской певицы Юлии Самойловой для показа на песенном конкурсе «Евровидение-2017».

Служба безопасности Украины накануне запретила въезд на территорию страны россиянке Юлии Самойловой сроком на три года.

СБУ считает, что, выступив летом 2015 года на концерте в Крыму, Самойлова нарушила постановление кабинета министров Украины, по которому иностранцы должны иметь специальное разрешение для посещения территории полуострова.

В ответ Европейский вещательный союз (ЕВС) выразил разочарование в связи с решением украинских властей и заявил, что все же надеется на компромиссное решение по участнику «Евровидения» от России.