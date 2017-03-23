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19:02 (мск), источник: ТАСС

Киев отвергает вариант с трансляцией выступления Самойловой на «Евровидении»

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко подчеркнул, что это такое же нарушение украинских законов, как въезд российской певицы на украинскую территорию.

Источник: РИА "Новости"

КИЕВ, 23 марта. /ТАСС/. Трансляция в прямом эфире «Евровидения» выступления российской певицы Юлии Самойловой украинскими каналами является нарушением законодательства. Об этом заявил вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко в Twitter.

«Трансляция выступления Самойловой украинскими телеканалами — это такое же нарушение украинских законов, как и ее въезд на Украину. ЕВС (Европейский вещательный союз — прим. ТАСС) должна учесть это», — написал он.

Ранее Европейский вещательный союз выступил с предложением к Первому каналу организовать прямую трансляцию выступления российской певицы Юлии Самойловой для показа на песенном конкурсе «Евровидение-2017».

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Служба безопасности Украины накануне запретила въезд на территорию страны россиянке Юлии Самойловой сроком на три года.

СБУ считает, что, выступив летом 2015 года на концерте в Крыму, Самойлова нарушила постановление кабинета министров Украины, по которому иностранцы должны иметь специальное разрешение для посещения территории полуострова.

В ответ Европейский вещательный союз (ЕВС) выразил разочарование в связи с решением украинских властей и заявил, что все же надеется на компромиссное решение по участнику «Евровидения» от России.

Полуфиналы конкурса «Евровидение» пройдут в Киеве 9 и 11 мая, финал — 13 мая. Главной ареной станет Международный выставочный центр. В «Евровидении-2017» примут участие представители 43 стран. Россию на конкурсе должна представлять певица Юлия Самойлова.

Справка
Кто такая Юлия Самойлова и как ее выбрали для поездки на Евровидение-2017На песенном конкурсе Евровидение-2017 в Киеве Россию должна представить Юлия Самойлова. Планировалось, что девушка выступит с песней «Flame Is Burning» на английском языке.
Комментарии
8
RENAUDIO
пора гнать от сюда украинских гастарбайтеров и рвать дип отношения,хватит терпеть.
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Игорь Рогов
Да уж, нацистское руководство Окраины всё больше затягивает страну в бендеровское болото.
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Игорь Рогов
Опозорились на весь мир и виновата в этом вся Европа, потому как проглотила в прошлом году ярко выраженную политическую песню, вот Какилы и распоясались на аполитичном Евровидении .
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