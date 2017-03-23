Депутаты ГД задумались о повышении предельного возраста призыва в армию

«Мы детально обсудили и в целом отметили, что и в Вооруженных силах, и в других силовых структурах проделана большая работа по наведению порядка в плане призыва, однако, вместе с этим нельзя не отметить, что еще имеется большое число уклонистов, не урегулирован вопрос юридической ответственности уклонения от получения повестки на призыв, и также есть вопросы к возрастным ограничениям для прохождения службы», — сказал Шаманов по итогам заседания комитета.

По его словам, «ряд депутатов высказались, что планка в 27 лет мала, и ее надо увеличивать».