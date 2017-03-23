В Омске шаман провел обряд по очищению города от выбросов

В четверг, 23 марта, глава омского религиозного общества «Ведара» Елена Комова в одной из рощ города провела обряд по очищению Омска от вони. Запаху отчасти способствовала безветренная погода. Штиль наблюдается в Омске уже вторую неделю.

Поэтому шаман попыталась вызвать ветер, чтобы он хотя бы вывел выбросы за черту города. В качестве жертвоприношения за удачный исход дела Елена подготовила различные яства, куда вошли и кондитерские изделия.

Что интересно, помимо ветра для омичей Елена попросила здоровья.

«Стихия сейчас заснула, проходят трансформации, но уже ветерок подул, когда мы начали делать обряд. Я призвала своих предков и сказала: дайте ветер, чтобы прошло. Кроме ветра я просила здоровья для всех людей. Ведь в целом люди стали часто болеть, поэтому я просила, чтобы не только разобрались с этими катаклизмами, но и чтобы людям дали здоровья, как душевного, так и телесного. Ну и чтобы наконец наш город процветал. Накануне я позвонила учителю из Улан-Удэ, он сейчас находится в Берлине, я его просила, чтобы наши шаманы объединились, помолились и за наш любимый город Омск. Они дружно откликнулись и помогли, они сказали, что в течении недели — трех дней все наладится», — заявила «СуперОмску» Елена Комова, глава омского религиозного общества «Ведара».

Отметим, что запах одолевает Омск уже больше двух недель. Источник выбросов долго искали и обещали огласить название потенциального виновника в пятницу, 24 марта. В этот же день в эфире Первого городского телеканала в 14 часов выйдет подробный сюжет о шамане.