Специалисты вырастили ткань сердца на листьях шпината

А это необходимо для доставки кислорода и питательных веществ, обеспечивающих рост ткани. Команда исследователей из США близка к решению данной проблемы, передает Eurek Alert.



В ходе серии экспериментов ученые вырастили работающие клетки сердца человека на листьях шпината, из которых удалили растительные клетки. Специалисты пустили по сосудистой системе листьев жидкости и микрогранулы, схожие по размеру с клетками крови человека. Также исследователи засеяли сосуды листьев человеческими клетками, выстилающими кровеносные сосуды, пишет meddaily.ru.

По словам специалистов, можно использовать и другие растения. Ученые успешно удалили растительные клетки из петрушки, полыни однолетней и корней арахиса.

Когда растительные клетки удаляются, остается в основном целлюлоза — вещество, безопасное для людей. Новый метод дешевле и экологичнее существующих. Он может стать прорывом в регенеративной медицине.