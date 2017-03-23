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20:50 (мск), источник: Publika.md

Специалисты вырастили ткань сердца на листьях шпината

Современные технологии, включая трехмерную печать, не позволяют создать разветвленную сеть кровеносных сосудов вплоть до капилляров.

А это необходимо для доставки кислорода и питательных веществ, обеспечивающих рост ткани. Команда исследователей из США близка к решению данной проблемы, передает Eurek Alert.

В ходе серии экспериментов ученые вырастили работающие клетки сердца человека на листьях шпината, из которых удалили растительные клетки. Специалисты пустили по сосудистой системе листьев жидкости и микрогранулы, схожие по размеру с клетками крови человека. Также исследователи засеяли сосуды листьев человеческими клетками, выстилающими кровеносные сосуды, пишет meddaily.ru.

По словам специалистов, можно использовать и другие растения. Ученые успешно удалили растительные клетки из петрушки, полыни однолетней и корней арахиса.

Когда растительные клетки удаляются, остается в основном целлюлоза — вещество, безопасное для людей. Новый метод дешевле и экологичнее существующих. Он может стать прорывом в регенеративной медицине.

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