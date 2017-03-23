Специалисты вырастили ткань сердца на листьях шпината
Современные технологии, включая трехмерную печать, не позволяют создать разветвленную сеть кровеносных сосудов вплоть до капилляров.
Современные технологии, включая трехмерную печать, не позволяют создать разветвленную сеть кровеносных сосудов вплоть до капилляров.
А это необходимо для доставки кислорода и питательных веществ, обеспечивающих рост ткани. Команда исследователей из США близка к решению данной проблемы, передает Eurek Alert.
В ходе серии экспериментов ученые вырастили работающие клетки сердца человека на листьях шпината, из которых удалили растительные клетки. Специалисты пустили по сосудистой системе листьев жидкости и микрогранулы, схожие по размеру с клетками крови человека. Также исследователи засеяли сосуды листьев человеческими клетками, выстилающими кровеносные сосуды, пишет meddaily.ru.
По словам специалистов, можно использовать и другие растения. Ученые успешно удалили растительные клетки из петрушки, полыни однолетней и корней арахиса.
Когда растительные клетки удаляются, остается в основном целлюлоза — вещество, безопасное для людей. Новый метод дешевле и экологичнее существующих. Он может стать прорывом в регенеративной медицине.