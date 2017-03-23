Зловонием в Омске заинтересовался сибирский полпред

Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло взял на контроль ситуацию, связанную с загрязнением атмосферного воздуха в Омске этилмеркаптаном. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 23 марта, в правительстве Омской области.

Уточняется, что надзорные органы лично отчитываются перед Меняйло о ходе проводимых проверок.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в феврале 2017 года омичи начали жаловаться на неприятный резкий запах газа в городе. В марте эти жалобы приобрели массовый характер. Специалисты, взяв пробы, выявили превышение по этилмеркаптану в жилой зоне города. Это вещество, которое используется в качестве примеси к природному газу для придания ему предупреждающего запаха. По факту загрязнения атмосферного воздуха Омска опасными веществами было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 251 УК РФ («Загрязнение атмосферы»).