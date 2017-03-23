Миротворца ООН выслали с Кипра за кражу наручных часов

ООН, 23 марта. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Миротворец ООН выслан с Кипра за кражу наручных часов из магазина на турецкой части острова. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель официального представителя генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак.

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По его словам, по итогам проведенного миссией ООН расследования военнослужащего, имя и гражданство которого не раскрываются, рекомендовано отдать под трибунал.

«ВСООНК (вооруженные силы ООН по поддержанию мира на Кипре — прим. корр.) завершили расследование, по результатам которого один из членов военного контингента миссии был 11 марта выслан на родину. Его рекомендовано отдать под военный трибунал», — сказал Хак, пояснив, что дальнейшие судебные процедуры будет вести страна, гражданином которой является провинившийся миротворец.

В конце февраля турецкая газета Daily Sabah опубликовала на своем интернет-сайте видеозапись с камеры наблюдения, которая запечатлела момент кражи.

По информации издания, в ограблении участвовали трое миротворцев в штатском, идентифицированных как Дэйл Куран, Майкл Флетчел и Матаиси Косу. Двое из них отвлекали внимание продавца магазина, пока третий открыл витрину и положил часы себе в карман.