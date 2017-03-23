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21:29 (мск), источник: ТАСС

Миротворца ООН выслали с Кипра за кражу наручных часов

Его рекомендовано отдать под военный трибунал.

Источник: AFP 2017

ООН, 23 марта. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Миротворец ООН выслан с Кипра за кражу наручных часов из магазина на турецкой части острова. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель официального представителя генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак.

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По его словам, по итогам проведенного миссией ООН расследования военнослужащего, имя и гражданство которого не раскрываются, рекомендовано отдать под трибунал.

«ВСООНК (вооруженные силы ООН по поддержанию мира на Кипре — прим. корр.) завершили расследование, по результатам которого один из членов военного контингента миссии был 11 марта выслан на родину. Его рекомендовано отдать под военный трибунал», — сказал Хак, пояснив, что дальнейшие судебные процедуры будет вести страна, гражданином которой является провинившийся миротворец.

В конце февраля турецкая газета Daily Sabah опубликовала на своем интернет-сайте видеозапись с камеры наблюдения, которая запечатлела момент кражи.

По информации издания, в ограблении участвовали трое миротворцев в штатском, идентифицированных как Дэйл Куран, Майкл Флетчел и Матаиси Косу. Двое из них отвлекали внимание продавца магазина, пока третий открыл витрину и положил часы себе в карман.

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Отвечая на вопрос ТАСС, Фархан Хак не уточнил, приняты ли дисциплинарные меры в отношении двух сослуживцев высланного с Кипра миротворца.

Кипр разделен по национальному признаку со времени вооруженного вторжения Турции в 1974 году, спровоцированного государственным переворотом сторонников присоединения острова к Греции. ВСООНК были учреждены Советом Безопасности ООН за десять лет до этого, чтобы не допустить эскалации насилия между турецкой и греческой общинами острова. После 1974 года мандат «голубых касок» был расширен: они стали следить за буферной зоной между сторонами конфликта.

В настоящий момент службу на Кипре несут более 900 военнослужащих и полицейских. В январе СБ продлил пребывание «голубых касок» на острове до 31 июля 2017 года.

Комментарии
2
Игорь Смирнов
Такой бред эти стремные новости..
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Игорь Смирнов
Да это не миротворец на часы позарился, там инопланетный корабль за трофеями приземлялся, потом миротворец с инопланетянами вместе территорию метили.. По собачьи..!
Расследование не зашло в тупик..! Единственные отпечатки босых ног совпали с представителем ООН.
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