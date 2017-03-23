Миротворца ООН выслали с Кипра за кражу наручных часов
Его рекомендовано отдать под военный трибунал.
Его рекомендовано отдать под военный трибунал.
ООН, 23 марта. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Миротворец ООН выслан с Кипра за кражу наручных часов из магазина на турецкой части острова. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель официального представителя генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак.
По его словам, по итогам проведенного миссией ООН расследования военнослужащего, имя и гражданство которого не раскрываются, рекомендовано отдать под трибунал.
«ВСООНК (вооруженные силы ООН по поддержанию мира на Кипре — прим. корр.) завершили расследование, по результатам которого один из членов военного контингента миссии был 11 марта выслан на родину. Его рекомендовано отдать под военный трибунал», — сказал Хак, пояснив, что дальнейшие судебные процедуры будет вести страна, гражданином которой является провинившийся миротворец.
В конце февраля турецкая газета Daily Sabah опубликовала на своем
По информации издания, в ограблении участвовали трое миротворцев в штатском, идентифицированных как Дэйл Куран, Майкл Флетчел и Матаиси Косу. Двое из них отвлекали внимание продавца магазина, пока третий открыл витрину и положил часы себе в карман.
Отвечая на вопрос ТАСС, Фархан Хак не уточнил, приняты ли дисциплинарные меры в отношении двух сослуживцев высланного с Кипра миротворца.
Кипр разделен по национальному признаку со времени вооруженного вторжения Турции в 1974 году, спровоцированного государственным переворотом сторонников присоединения острова к Греции. ВСООНК были учреждены Советом Безопасности ООН за десять лет до этого, чтобы не допустить эскалации насилия между турецкой и греческой общинами острова. После 1974 года мандат «голубых касок» был расширен: они стали следить за буферной зоной между сторонами конфликта.
В настоящий момент службу на Кипре несут более 900 военнослужащих и полицейских. В январе СБ продлил пребывание «голубых касок» на острове до 31 июля 2017 года.
Расследование не зашло в тупик..! Единственные отпечатки босых ног совпали с представителем ООН.