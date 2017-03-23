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22:35 (мск), источник: Sputnik.by

Попугаи-наркоманы съели часть урожая опийного мака в Индии

МИНСК, 23 мар — Sputnik. Попугаи уничтожили почти 10% урожая опийного мака в Индии, сообщает издание Daily Mirror.

Источник: Sputnik.by

Птицы приноровились воровать мак еще несколько лет назад. Попугаи дожидаются, когда фермеры надрежут головку мака, после этого, подлетая к цветку, они склевывают вытекающее смолистое вещество. Пообедав, птицы засыпают на несколько часов. В таком состоянии они могут упасть с дерева или стать легкой добычей для хищников.

«Обычно попугаи шумят, когда собираются стаями. Но эти птицы стали такими хитрыми, что не издают ни звука, когда планируют на поля», — рассказал фермер Собхара Ратод.

По его словам, фермеры неоднократно предпринимали попытки борьбы с птицами. «Но эти наркоманы возвращаются, несмотря на риск для жизни», — уточнил Ратод.

Индия выращивает опийный мак для изготовления лекарств. Легальное производство опиума жестко контролируют государственные органы. Из-за падения урожая фермеры рискуют лишиться лицензии.

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