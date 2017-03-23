Прогноз синоптиков: на Молдову надвигаются похолодание и заморозки

Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы республики, в середине следующей недели в ночные часы ожидаются даже заморозки.

Температура воздуха начнет опускаться в эти выходные. Синоптики ожидают в субботу днем в среднем до +11 градусов по Цельсию, а в воскресенье — до +9. На большей части республики пройдут кратковременные дожди. Со вторника еще больше похолодает.

В ночные прогнозируется —1..+2,

В ночные прогнозируется —1..+12. Примерно такая же погода сохранится до четверга, 30 марта, но днем будет до +14.