В Украине испортится погода
КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. В выходные,
КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. В выходные,
«На западе и севере, а также местами в центральных областях, будут ходить тучи и дожди, от небольших до умеренных… Запад будет наименее стабильным, потому что на Закарпатье — в Ужгороде, Мукачево — может быть до +18+20 градусов, а в Ровно, Луцке
Напомним, на прошлой неделе белого дня в Киеве неожиданного пошел сильный град. Непогода накрыла разные районы столицы — Подол, Русановку, Караваевы Дачи.