В Украине испортится погода

«На западе и севере, а также местами в центральных областях, будут ходить тучи и дожди, от небольших до умеренных… Запад будет наименее стабильным, потому что на Закарпатье — в Ужгороде, Мукачево — может быть до +18+20 градусов, а в Ровно, Луцке едва-едва +9+11. Ну, и дождики. Северная часть немного поднимет планку температурную, но здесь также не все стабильно, Житомир, Киев до +12+14. Сумы, Чернигов +9+12. Юг, восток побудут в солнышке, и оно поможет нежной хрупкой весенней температуре подняться до +13+18 градусов», — рассказала Диденко.

Напомним, на прошлой неделе белого дня в Киеве неожиданного пошел сильный град. Непогода накрыла разные районы столицы — Подол, Русановку, Караваевы Дачи.