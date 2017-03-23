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21:00 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В Украине испортится погода

КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. В выходные, 25—26 марта, в Украину придет похолодание, понизится температура и пойдут дожди, сообщает на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

Источник: "РИА Новости" Украина

«На западе и севере, а также местами в центральных областях, будут ходить тучи и дожди, от небольших до умеренных… Запад будет наименее стабильным, потому что на Закарпатье — в Ужгороде, Мукачево — может быть до +18+20 градусов, а в Ровно, Луцке едва-едва +9+11. Ну, и дождики. Северная часть немного поднимет планку температурную, но здесь также не все стабильно, Житомир, Киев до +12+14. Сумы, Чернигов +9+12. Юг, восток побудут в солнышке, и оно поможет нежной хрупкой весенней температуре подняться до +13+18 градусов», — рассказала Диденко.

Напомним, на прошлой неделе белого дня в Киеве неожиданного пошел сильный град. Непогода накрыла разные районы столицы — Подол, Русановку, Караваевы Дачи.

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