Врачи: грудные импланты могут вызвать редкую форму рака

Информация была размещена на сайте Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

У женщин, которым поставили грудные импланты, она развивалась в зарубцевавшихся тканях вокруг импланта. В распоряжении FDA уже находится 350 отчетов о развившейся лимфоме после установки имплантов, девять из них посвящены смертельным случаям. Возраст пациенток варьировался от 25 до 91 года.

Пока что неясно, какие именно процессы приводят к развитию лимфомы. Возможно, это связано с хроническим воспалением, частым предшественником многих видов рака, либо с занесенными бактериями. Кроме того, неясно, спустя какое время появляется болезнь — среднее значение составило около семи лет, однако в одном из случаев прошло 40 лет, пишет gazeta.ru.