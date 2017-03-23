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21:11 (мск), источник: Publika.md

Врачи: грудные импланты могут вызвать редкую форму рака

Врачи связали грудные импланты с риском развития анапластической крупноклеточной лимфомы — редкого и высокоагрессивного заболевания лимфатической системы организма.

Источник: Publika.md

Информация была размещена на сайте Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

У женщин, которым поставили грудные импланты, она развивалась в зарубцевавшихся тканях вокруг импланта. В распоряжении FDA уже находится 350 отчетов о развившейся лимфоме после установки имплантов, девять из них посвящены смертельным случаям. Возраст пациенток варьировался от 25 до 91 года.

Пока что неясно, какие именно процессы приводят к развитию лимфомы. Возможно, это связано с хроническим воспалением, частым предшественником многих видов рака, либо с занесенными бактериями. Кроме того, неясно, спустя какое время появляется болезнь — среднее значение составило около семи лет, однако в одном из случаев прошло 40 лет, пишет gazeta.ru.

FDA отмечает, что, несмотря на повышенный риск, этот вид рака весьма редкий, поэтому не стоит удалять импланты, если нет симптомов лимфомы. Тем же, кто столкнулся с болью, отеками или еще какими-то изменениями в области импланта, следует незамедлительно обратиться к врачу: в большинстве случаев с лимфомой удалось справиться, убрав импланты.

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