ФК «Кубань» заменит абонементы с восточной трибуны стадиона
В кассах стадиона «Кубань» начали менять абонементы, купленные болельщиками для посещения домашних матчей «желто-зеленых» с местами на восточной трибуне.
В кассах стадиона «Кубань» начали менять абонементы, купленные болельщиками для посещения домашних матчей «желто-зеленых» с местами на восточной трибуне.
Вместо этого футбольные фанаты могут выбрать любое другое расположение на западной трибуне за исключением
Обмен абонементов вызван необходимостью на время закрыть для посещения восточную трибуну. Ее реконструируют в преддверии чемпионата мира по футболу. Стадион «Кубань» рассматривается как одна из баз размещения
Уже в ближайшее воскресенье, 26 марта, «Кубань» примет на родном поле «Нефтехимик». В этот день обмен абонементов будет проходить с 10:00 до 14:00. Те, кто не успеет этого сделать, смогут получить бесплатный пригласительный билет на западную трибуну в магазине ФК «Кубань» — «12 игрок», сообщили ГТРК «Кубань» в