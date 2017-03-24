ФК «Кубань» заменит абонементы с восточной трибуны стадиона

Вместо этого футбольные фанаты могут выбрать любое другое расположение на западной трибуне за исключением VIP-зоны.

Обмен абонементов вызван необходимостью на время закрыть для посещения восточную трибуну. Ее реконструируют в преддверии чемпионата мира по футболу. Стадион «Кубань» рассматривается как одна из баз размещения сборных-участниц турнира.