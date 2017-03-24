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17:18 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

ФК «Кубань» заменит абонементы с восточной трибуны стадиона

В кассах стадиона «Кубань» начали менять абонементы, купленные болельщиками для посещения домашних матчей «желто-зеленых» с местами на восточной трибуне.

Источник: ГТРК «Кубань»

Вместо этого футбольные фанаты могут выбрать любое другое расположение на западной трибуне за исключением VIP-зоны.

Обмен абонементов вызван необходимостью на время закрыть для посещения восточную трибуну. Ее реконструируют в преддверии чемпионата мира по футболу. Стадион «Кубань» рассматривается как одна из баз размещения сборных-участниц турнира.

Уже в ближайшее воскресенье, 26 марта, «Кубань» примет на родном поле «Нефтехимик». В этот день обмен абонементов будет проходить с 10:00 до 14:00. Те, кто не успеет этого сделать, смогут получить бесплатный пригласительный билет на западную трибуну в магазине ФК «Кубань» — «12 игрок», сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе краевого минспорта.

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