Американка попросила вернуть ее по ошибке отданное в комиссионку свадебной платье
Москва. 23 марта. INTERFAX.RU — Жительница Северной Каролины Натали Гелберт запустила
Москва. 23 марта. INTERFAX.RU — Жительница Северной Каролины Натали Гелберт запустила
Супруг Гелберт должен был сдать в благотворительный магазин Goodwill несколько мешков с одеждой, но случайно вместе с ними захватил и свадебное платье, которое лежало в машине на пути в химчистку.
Чета рассказала что до сих пор, спустя 18 месяцев после свадьбы выплачивает кредит за него.
После этого Гелберт запустила в интернете кампанию с просьбой вернуть ей наряд.
«Я понимаю, что для того, кто его купил, это была отличная сделка, он купил платье за гроши, но для меня оно бесценно», — заявила Гелберт.
В настоящее время ее сообщение в фейсбуке распространили более 20 тысяч человек.