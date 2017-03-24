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03:11 (мск), источник: Интерфакс

Американка попросила вернуть ее по ошибке отданное в комиссионку свадебной платье

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU — Жительница Северной Каролины Натали Гелберт запустила интернет-кампанию после того, как муж по ошибке сдал в комиссионный магазин ее свадебное платье. Об этом сообщает «Би-би-си».

Супруг Гелберт должен был сдать в благотворительный магазин Goodwill несколько мешков с одеждой, но случайно вместе с ними захватил и свадебное платье, которое лежало в машине на пути в химчистку.

Когда пара обнаружила пропажу, оказалось, что платье было продано за 25 долларов

Чета рассказала что до сих пор, спустя 18 месяцев после свадьбы выплачивает кредит за него.

После этого Гелберт запустила в интернете кампанию с просьбой вернуть ей наряд.

«Я понимаю, что для того, кто его купил, это была отличная сделка, он купил платье за гроши, но для меня оно бесценно», — заявила Гелберт.

В настоящее время ее сообщение в фейсбуке распространили более 20 тысяч человек.

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