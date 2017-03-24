Американка попросила вернуть ее по ошибке отданное в комиссионку свадебной платье

Супруг Гелберт должен был сдать в благотворительный магазин Goodwill несколько мешков с одеждой, но случайно вместе с ними захватил и свадебное платье, которое лежало в машине на пути в химчистку.

Когда пара обнаружила пропажу, оказалось, что платье было продано за 25 долларов

Когда пара обнаружила пропажу, оказалось, что платье было продано за 25 долларов

Чета рассказала что до сих пор, спустя 18 месяцев после свадьбы выплачивает кредит за него.

После этого Гелберт запустила в интернете кампанию с просьбой вернуть ей наряд.