Первый канал отказался от дистанционного участия Самойловой в «Евровидении»
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Первый канал отказался от дистанционного участия Юлии Самойловой в конкурсе «Евровидение», заявили в эфире телеканала в четверг.
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Первый канал отказался от дистанционного участия Юлии Самойловой в конкурсе «Евровидение», заявили в эфире телеканала в четверг.
В четверг Европейский вещательный союз (EBU) предложил Первому каналу устроить спутниковую трансляцию выступления Самойловой, чтобы она все же смогла принять участие в конкурсе «Евровидение».
«Первый канал действовал в полном соответствии с правилами “Евровидения” и выбрал участника конкурса, который зарегистрирован EBU и остается действующим конкурсантом. Претензий к Юлии Самойловой со стороны EBU нет. По правилам “Евровидения”,
«Мы считаем странным предложение дистанционного участия и отказываемся от него, поскольку оно, безусловно, противоречит самому смыслу мероприятия, неукоснительным правилом которого является выступление в живом эфире на сцене “Евровидения”. Мы полагаем, что Европейский Вещательный Союз не должен изобретать новых правил для российского участника в 2017 году и способен провести конкурс в соответствии со своим же регламентом», — говорится в заявлении телеканала.
Самойлова должна представлять Россию на конкурсе «Евровидение-2017» с песней о любви Flame Is Burning.
Российский Первый канал выразил сожаление, что Украине «не хватило здравого смысла выглядеть цивилизованно» при принятии решения о запрете на въезд Самойловой.
«Евровидение-2017» пройдет в Киеве. Согласно результатам жеребьевки, Россия должна выступить во втором полуфинале конкурса 11 мая, а финал запланирован на 13-е число. Решение отправить на конкурс Самойлову вызвало резкую критику в Киеве.