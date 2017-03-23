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22:01 (мск), источник: РИА Новости

Первый канал отказался от дистанционного участия Самойловой в «Евровидении»

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Первый канал отказался от дистанционного участия Юлии Самойловой в конкурсе «Евровидение», заявили в эфире телеканала в четверг.

Источник: РИА Новости

В четверг Европейский вещательный союз (EBU) предложил Первому каналу устроить спутниковую трансляцию выступления Самойловой, чтобы она все же смогла принять участие в конкурсе «Евровидение».

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«Первый канал действовал в полном соответствии с правилами “Евровидения” и выбрал участника конкурса, который зарегистрирован EBU и остается действующим конкурсантом. Претензий к Юлии Самойловой со стороны EBU нет. По правилам “Евровидения”, страна-вещатель должна обеспечить всем участникам “возможность получить въездную визу на весь период проведения мероприятия”. Таким образом отказ Юлии Самойловой во въезде на территорию Украины нарушает правила конкурса», — подчеркнули на канале.

«Мы считаем странным предложение дистанционного участия и отказываемся от него, поскольку оно, безусловно, противоречит самому смыслу мероприятия, неукоснительным правилом которого является выступление в живом эфире на сцене “Евровидения”. Мы полагаем, что Европейский Вещательный Союз не должен изобретать новых правил для российского участника в 2017 году и способен провести конкурс в соответствии со своим же регламентом», — говорится в заявлении телеканала.

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Самойлова должна представлять Россию на конкурсе «Евровидение-2017» с песней о любви Flame Is Burning.

В среду Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму

Российский Первый канал выразил сожаление, что Украине «не хватило здравого смысла выглядеть цивилизованно» при принятии решения о запрете на въезд Самойловой.

«Евровидение-2017» пройдет в Киеве. Согласно результатам жеребьевки, Россия должна выступить во втором полуфинале конкурса 11 мая, а финал запланирован на 13-е число. Решение отправить на конкурс Самойлову вызвало резкую критику в Киеве.

Справка
Кто такая Юлия Самойлова и как ее выбрали для поездки на Евровидение-2017На песенном конкурсе Евровидение-2017 в Киеве Россию должна представить Юлия Самойлова. Планировалось, что девушка выступит с песней «Flame Is Burning» на английском языке.
Комментарии
10
vesta
Более 70 % россиян бойкотирует эту Содому и Гоморру. Мыло опрашивает, публикует. Пусть отдыхают с укр частушками и лгбт.
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НАТАЛЬЯ ПОПОВА
да от тебя видимо
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Д.Б.
В случае попадания сборной Украины на ЧМ 2018 по футболу, не давать им визу, предложить организовать спутниковую трансляцию и выступить дистанционно
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