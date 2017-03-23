Первый канал отказался от дистанционного участия Самойловой в «Евровидении»

В четверг Европейский вещательный союз (EBU) предложил Первому каналу устроить спутниковую трансляцию выступления Самойловой, чтобы она все же смогла принять участие в конкурсе «Евровидение».

«Первый канал действовал в полном соответствии с правилами “Евровидения” и выбрал участника конкурса, который зарегистрирован EBU и остается действующим конкурсантом. Претензий к Юлии Самойловой со стороны EBU нет. По правилам “Евровидения”, страна-вещатель должна обеспечить всем участникам “возможность получить въездную визу на весь период проведения мероприятия”. Таким образом отказ Юлии Самойловой во въезде на территорию Украины нарушает правила конкурса», — подчеркнули на канале.

«Мы считаем странным предложение дистанционного участия и отказываемся от него, поскольку оно, безусловно, противоречит самому смыслу мероприятия, неукоснительным правилом которого является выступление в живом эфире на сцене “Евровидения”. Мы полагаем, что Европейский Вещательный Союз не должен изобретать новых правил для российского участника в 2017 году и способен провести конкурс в соответствии со своим же регламентом», — говорится в заявлении телеканала.