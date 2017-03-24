Ростовские ученые разработали новый метод лечения рака

Эта болезнь занимает третье место среди онкозаболеваний. Ее причины связаны с преобладанием в рационе пищи животного происхождения с высоким содержанием жиров и отсутствием клетчатки. Еще 30 лет назад при таком диагнозе удалялся пораженный участок, а затем больного передавали лучевым или химиотерапевтам. Каждый врач выбирал свою последовательность лечения.

Разработка ростовских ученых позволила унифицировать подход к оказанию медицинской помощи таким больным. Создан комплекс хирургических, лучевых и лекарственных воздействий, дополненных генетическими исследованиями. На их основании строится алгоритм лечения рака с учетом конкретного человека и каждой конкретной опухоли.

Сейчас подходы к лечению позволяют персонифицировать терапию в зависимости от локализации опухоли, ее генетических характеристик и установить наиболее эффективный алгоритм лечения. Например, чтобы уменьшить опухоль, понадобится сначала облучение, а только потом хирургическое вмешательство и химиотерапия.