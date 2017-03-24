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13:26 (мск), источник: "Российская газета"

Ростовские ученые разработали новый метод лечения рака

Существенно увеличить долю успешных операций колоректального рака позволили разработки ученых Ростовского НИИ онкологии.

Эта болезнь занимает третье место среди онкозаболеваний. Ее причины связаны с преобладанием в рационе пищи животного происхождения с высоким содержанием жиров и отсутствием клетчатки. Еще 30 лет назад при таком диагнозе удалялся пораженный участок, а затем больного передавали лучевым или химиотерапевтам. Каждый врач выбирал свою последовательность лечения.

Разработка ростовских ученых позволила унифицировать подход к оказанию медицинской помощи таким больным. Создан комплекс хирургических, лучевых и лекарственных воздействий, дополненных генетическими исследованиями. На их основании строится алгоритм лечения рака с учетом конкретного человека и каждой конкретной опухоли.

Сейчас подходы к лечению позволяют персонифицировать терапию в зависимости от локализации опухоли, ее генетических характеристик и установить наиболее эффективный алгоритм лечения. Например, чтобы уменьшить опухоль, понадобится сначала облучение, а только потом хирургическое вмешательство и химиотерапия.

По словам директора Ростовского НИИ онкологии члена-корреспондента РАН Олега Кита, разработка унифицировала подход к оказанию медицинской помощи, улучшить результаты лечения. Если раньше доля органосохраняющих операций при так называемом низком раке прямой кишки составляла 26 процентов, то благодаря применению новых методик, увеличилась до 75.

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