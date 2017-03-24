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01:40 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Дневник Кеннеди с похвалами Гитлеру выставлен на аукцион

Дневник 35-го президента США Джона Ф. Кеннеди, который он вел в молодые годы и в котором выражал восхищение нацистским лидером Адольфом Гитлером, выставлен на аукцион в Бостоне.

В своих записях, сделанных в 1945 году, 28-летний Кеннеди утверждает, что Гитлер «вырвется из окружающей его сегодня ненависти как одна из самых значительных фигур в истории».

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«В нем была та материя, из которой создаются легенды», — писал будущий президент.

Как отмечается в записях, у лидера нацистской Германии были «безграничные амбиции для его страны, из-за чего он воспринимался как угроза миру».

По мнению молодого Кеннеди, жизнь и смерть Гитлера были окружены загадками, которые «будут жить и разрастаться после него».

Эти записи появились в дневнике после того как Кеннеди посетил чайный домик Гитлера «Кельштайнхаус» в Баварии через несколько месяцев после смерти нацистского лидера.

В то время Кеннеди путешествовал по Европе в качестве журналиста после окончания военной службы на Тихом океане.

Дневник будет продан на торгах в Бостоне 26 апреля. Как ожидается, цена лота может составить около 200 тыс. долларов

Ранее дневник принадлежал Дейрдре Хендерсон, которая работала помощницей Кеннеди, когда он был сенатором.

Сама Хендерсон отмечала, что в своих дневниковых записях Кеннеди говорил «о загадке, окружавшей его (Гитлера), а не о том зле, которое он показал миру».

По ее словам, в дневнике нет ни малейшего выражения симпатии по отношению к нацистским преступникам.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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