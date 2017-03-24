Дневник Кеннеди с похвалами Гитлеру выставлен на аукцион

В своих записях, сделанных в 1945 году, 28-летний Кеннеди утверждает, что Гитлер «вырвется из окружающей его сегодня ненависти как одна из самых значительных фигур в истории».

«В нем была та материя, из которой создаются легенды», — писал будущий президент.

Как отмечается в записях, у лидера нацистской Германии были «безграничные амбиции для его страны, из-за чего он воспринимался как угроза миру».

По мнению молодого Кеннеди, жизнь и смерть Гитлера были окружены загадками, которые «будут жить и разрастаться после него».

Эти записи появились в дневнике после того как Кеннеди посетил чайный домик Гитлера «Кельштайнхаус» в Баварии через несколько месяцев после смерти нацистского лидера.

В то время Кеннеди путешествовал по Европе в качестве журналиста после окончания военной службы на Тихом океане.