Названы топ-5 продуктов, которые провоцируют появление целлюлита
Эксперты назвали топ-5 продуктов, злоупотребление которыми приведет к появлению злейшего врага красивой фигуры — целлюлита.
Эксперты назвали топ-5 продуктов, злоупотребление которыми приведет к появлению злейшего врага красивой фигуры — целлюлита.
Чтобы обезопасить себя от его появления, достаточно просто правильно питаться, передает «24 канал».
По мнению диетологов, стоит ограничить употребление следующих пяти продуктов:
1. Сахар
Все блюда, в составе которых содержится сахар, имеют высокий гликемический индекс. Такая пища резко повышает уровень сахара в крови и становится причиной образования подкожного жира. Также сахар очень вреден для организма, а потому лучше заменить его медом.
2. Кофе и черный чай
Согласно данным некоторых диетологов, кофеин ускоряет процесс сжигания жира, однако это не совсем так. В напитках кофеин теряет свои полезные свойства и замедляет выведение воды и ее движение в организме.
3. Соль
Соль задерживает воду в организме и препятствует ее нормальной циркуляции,
4. Алкоголь
Крепкие напитки, по данным специалистов, стимулируют производить больше женских гормонов, которые влияют на тип и количество жировых отложений. Употребление алкоголя приводит к тому, что жидкость задерживается в организме и делает целлюлит заметнее.
5. Полуфабрикаты
В продуктах быстрого питания множество различных консервантов, красителей, жиров и так далее. Они становятся причиной некрасивой кожи и сказываются на здоровье.