Названы топ-5 продуктов, которые провоцируют появление целлюлита

Чтобы обезопасить себя от его появления, достаточно просто правильно питаться, передает «24 канал».

По мнению диетологов, стоит ограничить употребление следующих пяти продуктов:

1. Сахар

Все блюда, в составе которых содержится сахар, имеют высокий гликемический индекс. Такая пища резко повышает уровень сахара в крови и становится причиной образования подкожного жира. Также сахар очень вреден для организма, а потому лучше заменить его медом.

2. Кофе и черный чай

Согласно данным некоторых диетологов, кофеин ускоряет процесс сжигания жира, однако это не совсем так. В напитках кофеин теряет свои полезные свойства и замедляет выведение воды и ее движение в организме.

3. Соль

Соль задерживает воду в организме и препятствует ее нормальной циркуляции, из-за чего жировых клеток становится больше, а целлюлит — более заметным.

4. Алкоголь

Крепкие напитки, по данным специалистов, стимулируют производить больше женских гормонов, которые влияют на тип и количество жировых отложений. Употребление алкоголя приводит к тому, что жидкость задерживается в организме и делает целлюлит заметнее.

5. Полуфабрикаты

В продуктах быстрого питания множество различных консервантов, красителей, жиров и так далее. Они становятся причиной некрасивой кожи и сказываются на здоровье.