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06:56 (мск), источник: РИА Новости

В Москве на станции метро «Маяковская» пройдет ночной концерт

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Ночной концерт с участием российских актеров и ансамбля «Солисты Москвы» под руководством Юрия Башмета пройдет на станции московского метро «Маяковская» в рамках просветительского проекта «Интенсив ХХ», организованного Государственной Третьяковской галереей и метрополитеном, сообщает пресс-служба музея.

Источник: РИА Новости

«В ночь с 24 на 25 марта в рамках просветительского проекта “Интенсив XX” на станции метро “Маяковская” состоится ночной концерт “К Оттепели”. Совместный музыкально-поэтический спектакль представят известные российские актеры и ансамбль “Солисты Москвы” под руководством Юрия Башмета», — говорится в сообщении.

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В материале отмечается, что для торжественного мероприятия, завершающего «советский» период, поэтическая форма была выбрана не случайно. Ведь именно в Советском Союзе на поэтические чтения собирались целые стадионы. Отдавая дань литературному прошлому и эстетическим традициям СССР, Анатолий Белый, Марина Васильева, Агния Кузнецова и Александр Молочников прочитают стихи советских поэтов в попытке осмыслить советского человека, проследить его становление. Артисты представят гостям произведения Маяковского, Ахматовой, Вознесенского.

«Творчество этих поэтов не просто представляет разные взгляды на эпоху, оно во многом созвучно советской живописи и музыке того периода. Это созвучие можно будет проследить благодаря музыкальной поддержке Юрия Башмета и “Солистов Москвы”. Сочинения Шостаковича, Свиридова и Шнитке — будут органично дополнять выступления актёров в интерьерах одного из главных символов советской индустриализации — Московском метро», — подчеркивается в сообщении.

Станция «Маяковская», в свою очередь, тоже была выбрана не случайно

Украшенная мозаиками Дейнеки, будучи обладательницей Гран-при Всемирной выставки 1939 года в Нью-Йорке, «Маяковская» и сегодня хранит память о великих планах строителей мирового социализма. Концерт станет итогом второго этапа проекта «Интенсив ХХ», посвященного русскому искусству 1930 —1960 гг. Третий же, заключительный, этап проекта будет рассказывать о современных течениях в изобразительном искусстве и откроется 30 марта традиционной сменой экспозиции на станции «Парк культуры», добавляет пресс-служба.

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