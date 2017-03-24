В Москве на станции метро «Маяковская» пройдет ночной концерт

«В ночь с 24 на 25 марта в рамках просветительского проекта “Интенсив XX” на станции метро “Маяковская” состоится ночной концерт “К Оттепели”. Совместный музыкально-поэтический спектакль представят известные российские актеры и ансамбль “Солисты Москвы” под руководством Юрия Башмета», — говорится в сообщении.

В материале отмечается, что для торжественного мероприятия, завершающего «советский» период, поэтическая форма была выбрана не случайно. Ведь именно в Советском Союзе на поэтические чтения собирались целые стадионы. Отдавая дань литературному прошлому и эстетическим традициям СССР, Анатолий Белый, Марина Васильева, Агния Кузнецова и Александр Молочников прочитают стихи советских поэтов в попытке осмыслить советского человека, проследить его становление. Артисты представят гостям произведения Маяковского, Ахматовой, Вознесенского.

«Творчество этих поэтов не просто представляет разные взгляды на эпоху, оно во многом созвучно советской живописи и музыке того периода. Это созвучие можно будет проследить благодаря музыкальной поддержке Юрия Башмета и “Солистов Москвы”. Сочинения Шостаковича, Свиридова и Шнитке — будут органично дополнять выступления актёров в интерьерах одного из главных символов советской индустриализации — Московском метро», — подчеркивается в сообщении.