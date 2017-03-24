В Японии уничтожат почти 300 тысяч кур из-за вспышки птичьего гриппа

Ночью на одной из птицеферм префектуры за сутки погибло 96 кур, анализы показали положительную реакцию на вирус птичьего гриппа штамма Н5. На ферме за три дня придется уничтожить 220 тысяч кур.

В помощь префектуре прибыло подразделение сил самообороны. Введен карантин на перемещение всех видов птицы и яиц на птицефермах в радиусе трех километров, из хозяйств в радиусе до 10 километров запрещена отгрузка кур и яиц за пределы карантинной зоны.

Заражение вирусом произошло и в префектуре Тиба рядом с Токио, здесь придется уничтожить 68 тысяч кур.

На дорогах обеих префектур установлены контрольно-пропускные пункты, на которых проводится дезинфекция.