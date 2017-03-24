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03:46 (мск), источник: РИА Новости

В Японии уничтожат почти 300 тысяч кур из-за вспышки птичьего гриппа

ТОКИО, 24 мар — РИА Новости, Ксения Нака. Почти 300 тысяч кур придется уничтожить в двух японских префектурах из-за вспышки куриного гриппа.

Источник: РИА "Новости"

Ночью на одной из птицеферм префектуры за сутки погибло 96 кур, анализы показали положительную реакцию на вирус птичьего гриппа штамма Н5. На ферме за три дня придется уничтожить 220 тысяч кур.

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В помощь префектуре прибыло подразделение сил самообороны. Введен карантин на перемещение всех видов птицы и яиц на птицефермах в радиусе трех километров, из хозяйств в радиусе до 10 километров запрещена отгрузка кур и яиц за пределы карантинной зоны.

Заражение вирусом произошло и в префектуре Тиба рядом с Токио, здесь придется уничтожить 68 тысяч кур.

На дорогах обеих префектур установлены контрольно-пропускные пункты, на которых проводится дезинфекция.

В феврале из-за птичьего гриппа в префектуре Сага в Японии было уничтожено 70 тысяч кур. В январе вирус был выявлен в префектуре Миядзаки. Специалистами было уничтожено более 160 тысяч кур. В начале декабря было уничтожено более полумиллиона кур и уток из-за вспышки птичьего гриппа в префектурах Ниигата и Аомори.

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