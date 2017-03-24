В Приморье напишут тотальный диктант

ВЛАДИВОСТОК, 24 мар — РИА Новости. Сотрудники, вожатые и отдыхающие из Всероссийского детского центра «Океан» в Приморье впервые присоединятся к акции Тотальный диктант, сообщил координатор Тотального диктанта во Владивостоке Вячеслав Беляков.

«Восьмого апреля все сотрудники, вожатые и дети, находящиеся на сменах в ВДЦ “Океан”, впервые смогут присоединиться Тотальному диктанту. Всемирная акция начнется в “Океане” в 15.00 по местному времени (08.00 мск), как и на десятках других площадок Владивостока», — говорится в сообщении.

По словам Белякова, организаторы давно хотели провести Тотальный диктант в «Океане».

«Ведь здесь наиболее ярко проявляется суть акции — на берегу Японского моря текст автора из Санкт-Петербурга напишут дети со всех уголков нашей огромной страны. Мы пока не знаем, какая часть текста достанется нам, но я уверен, что кто-то из “океанцев” будет писать диктант о своем родном городе», — рассказал Беляков.