Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Еще одно «Ревизорро»: Самбурская проверит квартиры россиян
Шесть привычек, вред которых преувеличен
Во время стрельбы рядом с Вороненковым находился экс-депутат
Удивительная правда о судьбе одной из самых красивых актрис СССР
Джоли и Питт возобновили общение
МИД РФ попросил россиян не смеяться над словом «яблан»Консульский департамент опубликовал инструкцию для выезжающих за рубеж
5 ошибок закаливания, которые делают все родители
Ночное веселье близнецов стало хитом соцсетей (видео)
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Правительство поменяло порядок оплаты за отопление
«Упала в обморок»: СМИ о реакции Максаковой на убийство мужа
"Оружие у радикалов": ДНР об убийстве Вороненкова
Не носите красный: блогер и стилист обсудили теорию цветотипов
Люди в черном: выход в свет Бондарчука и Андреевой (фото)
"Ее либо убьют, либо она исчезнет": эксперт о Максаковой
«Упала в обморок»: Максакова увидела убитого мужа
Очень смешная пожарная машина: фото из Китая
Внедорожники УАЗ начали красить новым способом
Фоторепортажи
12Ливни затопили Перу
9В мире зацвела сакура
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
13Теракт в центре Лондона
03:19 (мск), источник: ДЕЙТА

Досрочный ЕГЭ стартовал в Приморье

В Приморье начался досрочный период сдачи ЕГЭ. В государственной итоговой аттестации с 23 марта по 14 апреля примет участие 351 житель края, сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

В досрочный период организована работа трех пунктов проведения экзамена во Владивостоке. Все аудитории охвачены онлайн-видеонаблюдением. Накануне в пункте на базе школы № 77 состоялись первые экзамены по предметам «Информатика и информационно-коммуникационные технологии» и «География». Аттестация прошла в штатном режиме, без нарушений.

«Досрочный период ЕГЭ пройдет с 23 марта по 14 апреля. Основной — с 29 мая по первое июля. Заявления на сдачу единого государственного экзамена в Приморье подали 10 123 человека. 8 786 из них — выпускники текущего года», — говорится в сообщении администрации Приморского края.

В этом году сдавать ЕГЭ в досрочный период планируют 44 тысячи россиян. Экзамены пройдут во всех субъектах Российской Федерации, за исключением Чукотского автономного округа.

В досрочный период ЕГЭ-2017 самыми популярными предметами по выбору стали обществознание — его выбрали 39,6 процента участников ЕГЭ, история — 21,3 процента, биология — 16,9 процента, физика — 16,3 процента.

«Во всех пунктах проведения экзамена в досрочный период применяется технология печати контрольно-измерительных материалов в аудитории и сканирования экзаменационных материалов по завершении экзамена. Это позволяет обеспечить информационную безопасность и минимизировать риски по доставке экзаменационных материалов», — говорится в сообщении.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Досрочный ЕГЭ стартовал в Приморье
Убийство экс-депутата Госдумы Вороненкова: реакции и версии
Первый канал отказался от дистанционного участия в «Евровидении»
В больнице скончался еще один раненый в лондонском теракте
Белый дом: улик сговора CNN с Клинтон больше, чем Трампа с РФ
Порошенко обратился к НАТО за помощью в ликвидации ЧП в Балаклее
СМИ узнали о планах КНДР провести испытание ядерного оружия
Эрдоган: ЕС после референдума в Турции «могут ждать сюрпризы»
Спорт
Невский вестерн: СКА победил «Локомотив» в матче Кубка Гагарина В невероятном по интриге и накалу матче СКА переиграл «Локомотив» и повел в финале Запада
Авто
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 секунды Российская компания DK Racing начала прием заказов на гоночный автомобиль Shortcut, созданный по мотивам Lotus 7
Hi-Tech
В России создается супербатарейка для гаджетов На нее получен грант в 500 000 рублей
Кино
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно Когда-то им выпал счастливый билет - получить роль, которая прославила их на весь мир раз и навсегда. Вот только выйти за рамки одного образа этим актрисам так и не удалось...
Недвижимость
Недостроенные дома планируют обложить налогом
Петербуржцам станет проще оформлять квартиры
Жильцы лишились средств на капремонт из-за банкротства банка
Российские «короли недвижимости» вошли в список мировых богачей
Леди
В моду вошли широкие брюки: как их носить (фото) Классику, конечно, никто не отменял, но если хотите выглядеть интересно, вам непременно стоит примерить широкие брюки.
Дети
Первое фото Теоны Дольниковой с сыном растрогало поклонников Молодая мама показала трогательный снимок с малышом.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь