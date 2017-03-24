Досрочный ЕГЭ стартовал в Приморье
В Приморье начался досрочный период сдачи ЕГЭ. В государственной итоговой аттестации с 23 марта по 14 апреля примет участие 351 житель края, сообщает ИА «Дейта».
В Приморье начался досрочный период сдачи ЕГЭ. В государственной итоговой аттестации с 23 марта по 14 апреля примет участие 351 житель края, сообщает ИА «Дейта».
В досрочный период организована работа трех пунктов проведения экзамена во Владивостоке. Все аудитории охвачены
«Досрочный период ЕГЭ пройдет с 23 марта по 14 апреля. Основной — с 29 мая по первое июля. Заявления на сдачу единого государственного экзамена в Приморье подали 10 123 человека. 8 786 из них — выпускники текущего года», — говорится в сообщении администрации Приморского края.
В этом году сдавать ЕГЭ в досрочный период планируют 44 тысячи россиян. Экзамены пройдут во всех субъектах Российской Федерации, за исключением Чукотского автономного округа.
В досрочный период ЕГЭ-2017 самыми популярными предметами по выбору стали обществознание — его выбрали 39,6 процента участников ЕГЭ, история — 21,3 процента, биология — 16,9 процента, физика — 16,3 процента.
«Во всех пунктах проведения экзамена в досрочный период применяется технология печати