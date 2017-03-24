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03:15 (мск), источник: VLADNEWS

​Более 100 тысяч приморцев получат защиту от клещевого энцефалита

Опубликовано Постановление главного санитарного врача края на 2017 год.

Более 100 тысяч приморцев буду вакцинированы от клещевого энцефалита в 2017 году. Об этом говорится в Постановлении главного государственного санитарного врача по Приморскому краю, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Территория Приморья — это природный очаг инфекций, передающихся при присасывании клещей. За последние 5 лет зарегистрировано 1 402 случая инфекций, передающихся клещами, на 30 административных территориях края, из них 8,8% (123 случая) приходится на клещевой вирусный энцефалит.

Удельный вес тяжёлых очаговых форм течения заболевания остается высоким (от 12% в 2016 г. до 20% в 2014 г.). Тяжелые формы энцефалита приводят к инвалидности и летальным исходам. Средний показатель летальности по региону — 3,3%, что в 2,5 раза выше показателя летальности по РФ. В 2016 году в крае зарегистрировано 25 случаев клещевого энцефалита, показатель (1,37 на 100 тысяч населения) оказался на уровне показателя по России (1,39 на 100 тысяч населения).

Наиболее высокие уровни заболеваемости зарегистрированы на пяти территориях края: Чугуевский район (17,3 на 100 тыс. населения), Красноармейский (11,6), Яковлевский (6,7), Хасанский (6,2) и Надеждинский (5,2) муниципальные районы.

В Приморье на высоких цифрах сохраняются показатели заболеваемости по другим инфекциям, передающихся клещами. Показатель заболеваемости по клещевому риккетсиозу выше общероссийского в 7,3 раза; но болезни Лайма в 2,6 раза. Ежегодно регистрируется до восьми тысяч обращений в медицинские организации края по поводу присасывания клещей.

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