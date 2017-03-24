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07:03 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Нелепые истории и розыгрыши ждут посетителей столичных библиотек 1 апреля

Нелепые истории и розыгрыши ждут посетителей московских библиотек в День смеха 1 апреля. Об этом порталу m24.ru рассказали в отделе общественных связей ГКУК «Дирекция культурных центров».

Источник: РИА "Новости"

«Первое апреля — день смеха, когда можно смеяться над собой, над своими друзьями и коллегами. В этот день в Библиотеке-читальне им. А. Пушкина состоится литературный вечер поэта и композитора, члена Союза писателей Москвы Григория Эпштейна. Вниманию гостей вечера будет представлена программа, посвященная самым смешным и нелепым историям. В исполнении Г. Эпштейна прозвучат стихи, песни, прозаические произведения известных поэтов и писателей», — сказали в отделе общественных связей.

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Кроме того, в библиотеке № 13 им. Чернышевского на ул. Большая Татарская устроят праздник «Библиотека дарит улыбку».

«В течение всего дня сотрудники библиотеки веселыми шутками и розыгрышами будут создавать весеннее первоапрельское настроение у своих читателей. Для гостей библиотекари приготовили потешную викторину «Добрая шутка дружбы не рушит» и прогулку по книжной выкладке-ассорти «Читаем с улыбкой», — пояснили в дирекции.

Уточняется, что оба мероприятия пройдут с 11:00 до 21:00. А в Библиотеке № 170 на ул. Паустовского пройдет интерактивная акция для читателей. «Каждому посетителю за счастливую улыбку и радостный смех будут дарить подарки — забавные смайлики, с которыми можно сфотографироваться, а также поднять себе и другим настроение. Кроме того, здесь состоится шуточная викторина. Акция пройдет с 13:00 до 14:00», — заключили в дирекции.

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