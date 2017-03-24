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03:35 (мск), источник: AmurMedia.ru

Настроение поднимет хабаровчанам погода в ближайшие выходные

Небольшие осадки возможны только в воскресенье.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 24 марта, AmurMedia.

Погода в ближайшие выходные ожидается ясной и довольно комфортной. Небольшие осадки возможны в краевом центре только в предстоящее воскресенье, сообщила корр. ИА AmurMedia ведущий специалист отдела долгосрочных прогнозов Дальневосточного гидрометцентра Людмила Игнатенко.

По словам специалиста, относительное похолодание, которое ощутили на себе жители краевой столицы к концу рабочей недели, сменится довольно теплой и комфортной погодой.

— Если сейчас ночью у нас где-то порядка −6…−7°C, дует северный ветер, поэтому холод хоть и не сильный, но довольно ощутимый. Сегодня ветер поменялся уже на западный. В выходные дни, 25 и 26 марта, ветер будет сохраняться южный и юго-западный, не сильный. Такого дискомфорта, как в прошедшие два-три дня, скорее всего, не будет. Ночные температуры составят порядка −5…−7°C, а днем воздух больше, чем до +3…+5°C не прогреется. Но такая температура при юго-западном ветре, в принципе, неплоха, — сказала Людмила Игнатенко.

Как отметил специалист, по территории края местами возможны еще небольшие осадки. Днем преимущественно в виде мокрого снега. В Хабаровске, например, в субботу погода ожидается вообще без осадков, а вот в воскресенье днем небольшой снежок не исключен.

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