Настроение поднимет хабаровчанам погода в ближайшие выходные
Небольшие осадки возможны только в воскресенье.
Небольшие осадки возможны только в воскресенье.
Хабаровск, 24 марта, AmurMedia.
Погода в ближайшие выходные ожидается ясной и довольно комфортной. Небольшие осадки возможны в краевом центре только в предстоящее воскресенье, сообщила корр. ИА AmurMedia ведущий специалист отдела долгосрочных прогнозов Дальневосточного гидрометцентра Людмила Игнатенко.
По словам специалиста, относительное похолодание, которое ощутили на себе жители краевой столицы к концу рабочей недели, сменится довольно теплой и комфортной погодой.
— Если сейчас ночью у нас
Как отметил специалист, по территории края местами возможны еще небольшие осадки. Днем преимущественно в виде мокрого снега. В Хабаровске, например, в субботу погода ожидается вообще без осадков, а вот в воскресенье днем небольшой снежок не исключен.