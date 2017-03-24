Синоптики рассказали, сколько в Приморье будет держаться аномальное тепло

По информации Примгидромета, в этом году в январе, феврале и марте температура воздуха в Приморье держалась выше нормы. По словам синоптиков, температурная аномалия сейчас достигает четырех-шести градусов выше нормы.

Синоптики говорят, что такая тенденция положительных аномалий среднесуточных среднемесячных температур сохранится в крае в ближайшие несколько месяцев.

«В апреле температура будет выше нормы до двух — четырех градусов, в мае — один — полтора градуса, в июне — также один — полтора градуса. Скорее всего, аномалия сведется к нулю ориентировочно в июле», — говорится в сообщении Примгидромета.

Кроме того, приморские синоптики ожидают дефицит осадков в апреле, мае и июне. При этом они не исключают, что количество осадков в июле может достигнуть двух — трех месячных норм. Пока это ориентировочный прогноз.