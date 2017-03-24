Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Еще одно «Ревизорро»: Самбурская проверит квартиры россиян
Депрессия: болезнь или блажь? Ваше мнение
6 способов сэкономить на плитке в ванной
Ночное веселье близнецов стало хитом соцсетей (видео)
Люди в черном: выход в свет Бондарчука и Андреевой (фото)
МИД РФ попросил россиян не смеяться над словом «яблан»Консульский департамент опубликовал инструкцию для выезжающих за рубеж
Поклонники обсуждают необычную внешность сына Стаса Пьехи
Первое фото Теоны Дольниковой с сыном растрогало поклонников
Коллекторов впервые наказали за поздние звонки должникам
Как сделать свой дом тише: 10 способов
«Упала в обморок»: СМИ о реакции Максаковой на убийство мужа
"Оружие у радикалов": ДНР об убийстве Вороненкова
Не носите красный: блогер и стилист обсудили теорию цветотипов
Люди в черном: выход в свет Бондарчука и Андреевой (фото)
"Ее либо убьют, либо она исчезнет": эксперт о Максаковой
«Упала в обморок»: Максакова увидела убитого мужа
Очень смешная пожарная машина: фото из Китая
Внедорожники УАЗ начали красить новым способом
Фоторепортажи
8Пустыня в цвету
13Теракт в центре Лондона
14На восток США обрушилась снежная буря
8Тайский День слона
03:48 (мск), источник: ДЕЙТА

Синоптики рассказали, сколько в Приморье будет держаться аномальное тепло

В этом году в Приморье пришло аномальное тепло, сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

По информации Примгидромета, в этом году в январе, феврале и марте температура воздуха в Приморье держалась выше нормы. По словам синоптиков, температурная аномалия сейчас достигает четырех-шести градусов выше нормы.

Синоптики говорят, что такая тенденция положительных аномалий среднесуточных среднемесячных температур сохранится в крае в ближайшие несколько месяцев.

«В апреле температура будет выше нормы до двух — четырех градусов, в мае — один — полтора градуса, в июне — также один — полтора градуса. Скорее всего, аномалия сведется к нулю ориентировочно в июле», — говорится в сообщении Примгидромета.

Кроме того, приморские синоптики ожидают дефицит осадков в апреле, мае и июне. При этом они не исключают, что количество осадков в июле может достигнуть двух — трех месячных норм. Пока это ориентировочный прогноз.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
ясно
+8°
ясно
774 мм рт. ст.
повышенное
25 %
очень низкая
4 м/с
слабый ветер
Владимир Николаев: театр и кино это основа культуры нашего общества
Убийство экс-депутата Госдумы Вороненкова: реакции и версии
Первый канал отказался от дистанционного участия в «Евровидении»
Фийон обвинил Олланда в прослушке своего телефона
Белый дом: улик сговора CNN с Клинтон больше, чем Трампа с РФ
Порошенко обратился к НАТО за помощью в ликвидации ЧП в Балаклее
СМИ узнали о планах КНДР провести испытание ядерного оружия
Эрдоган: ЕС после референдума в Турции «могут ждать сюрпризы»
Спорт
Невский вестерн: СКА победил «Локомотив» в матче Кубка Гагарина В невероятном по интриге и накалу матче СКА переиграл «Локомотив» и повел в финале Запада
Авто
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 секунды Российская компания DK Racing начала прием заказов на гоночный автомобиль Shortcut, созданный по мотивам Lotus 7
Hi-Tech
В России создается супербатарейка для гаджетов На нее получен грант в 500 000 рублей
Кино
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно Когда-то им выпал счастливый билет - получить роль, которая прославила их на весь мир раз и навсегда. Вот только выйти за рамки одного образа этим актрисам так и не удалось...
Недвижимость
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Все новостройки в России будут энергоэффективными
Правительство поменяло порядок оплаты за отопление
Летом часть московских застройщиков покинет рынок
Леди
Какие плащи носить весной: 5 идей (фото) Самые интересные варианты – в нашем обзоре.
Дети
Первое фото Теоны Дольниковой с сыном растрогало поклонников Молодая мама показала трогательный снимок с малышом.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь