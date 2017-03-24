В кабины пилотов самолетов установят видеорегистраторы
Межгосударственный авиационный комитет рекомендовал срочно внедрить новые мировые стандарты ICAO в государствах СНГ.
Межгосударственный авиационный комитет рекомендовал срочно внедрить новые мировые стандарты ICAO в государствах СНГ.
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) издал рекомендацию рассмотреть вопрос скорейшей разработки и внедрения стандартов в части оборудования воздушных судов видеорегистраторами в кабинах пилотов.
Российские контролирующие инстанции с актуальностью задачи согласились. В Минпромторге «Известиям» рассказали, что в ведомство поступило обращение от Минтранса России рассмотреть данные поправки.
«Поправки рассмотрены, замечаний нет. Ориентировочно дата начала применения поправок запланирована на 8 ноября 2018 года», — отметил представитель Минпромторга.
Как рассказали «Известиям» в МАК, оснащение пилотских кабин системами видеорегистрации — это новый мировой стандарт, утвержденный советом Международной организации гражданской авиации (ICAO). Новый стандарт будет распространяться прежде всего на самолеты, осуществляющие международные полеты.
Предполагается, что в кабинах пилотов будут устанавливаться три камеры — две в районе рабочих мест пилотов и еще одна обзорная камера.