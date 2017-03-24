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05:42 (мск), источник: Известия.Ру

В кабины пилотов самолетов установят видеорегистраторы

Межгосударственный авиационный комитет рекомендовал срочно внедрить новые мировые стандарты ICAO в государствах СНГ.

Источник: AP 2017

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) издал рекомендацию рассмотреть вопрос скорейшей разработки и внедрения стандартов в части оборудования воздушных судов видеорегистраторами в кабинах пилотов.

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Российские контролирующие инстанции с актуальностью задачи согласились. В Минпромторге «Известиям» рассказали, что в ведомство поступило обращение от Минтранса России рассмотреть данные поправки.

«Поправки рассмотрены, замечаний нет. Ориентировочно дата начала применения поправок запланирована на 8 ноября 2018 года», — отметил представитель Минпромторга.

Как рассказали «Известиям» в МАК, оснащение пилотских кабин системами видеорегистрации — это новый мировой стандарт, утвержденный советом Международной организации гражданской авиации (ICAO). Новый стандарт будет распространяться прежде всего на самолеты, осуществляющие международные полеты.

Бортовые регистраторы визуальной обстановки будут фиксировать действия пилотов, отображаемые на приборах данные, положение пультов управления и даже условия видимости за окном

Предполагается, что в кабинах пилотов будут устанавливаться три камеры — две в районе рабочих мест пилотов и еще одна обзорная камера.

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