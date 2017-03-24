Генпрокуратура нашла завышенные цены на лекарства по всей РФ

Официальный представитель генеральной прокуратуры РФ Александр Куренной заявил, что по итогам проведенных в 2016 году проверок российской системы здравоохранения выявлено 84 тыс. различных нарушений в сфере распространения лекарственных средств.

Наиболее распространенным из них в целом по стране оказалось завышение цен на лекарства, которые входят в список ЖНВЛП (жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты). Закон ограничивает оптовые и розничные добавки на эти препараты, но, как утверждают в Генпрокуратуре, его требования постоянно и повсеместно нарушаются.

Так, например, в Кемеровской области популярные препараты — аскорбиновую кислоту, ибупрофен, парацетамол и панкреатин — продавали с надбавкой в 55% (хотя закон разрешает максимум 30%).

Еще одним распространенным нарушением является отсутствие учета необходимых объемов медпомощи населению и ее финансового обеспечения со стороны региональных властей.

Такие факты прокуроры выявили в Еврейской автономной, Костромской, Мурманской, Орловской, Пензенской, Ульяновской областях и других субъектах.