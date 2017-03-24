Генпрокуратура нашла завышенные цены на лекарства по всей РФ
Ведомство обнародовало итоги прошлогодних проверок системы здравоохранения.
Ведомство обнародовало итоги прошлогодних проверок системы здравоохранения.
Официальный представитель генеральной прокуратуры РФ Александр Куренной заявил, что по итогам проведенных в 2016 году проверок российской системы здравоохранения выявлено 84 тыс. различных нарушений в сфере распространения лекарственных средств.
Наиболее распространенным из них в целом по стране оказалось завышение цен на лекарства, которые входят в список ЖНВЛП (жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты). Закон ограничивает оптовые и розничные добавки на эти препараты, но, как утверждают в Генпрокуратуре, его требования постоянно и повсеместно нарушаются.
Так, например, в Кемеровской области популярные препараты — аскорбиновую кислоту, ибупрофен, парацетамол и панкреатин — продавали с надбавкой в 55% (хотя закон разрешает максимум 30%).
Еще одним распространенным нарушением является отсутствие учета необходимых объемов медпомощи населению и ее финансового обеспечения со стороны региональных властей.
Такие факты прокуроры выявили в Еврейской автономной, Костромской, Мурманской, Орловской, Пензенской, Ульяновской областях и других субъектах.
В тяжелом положении оказались
Местный минздрав заключил государственные контракты на поставку лекарств только на 67 млн рублей, тогда как потребность ежегодного финансирования лекарственного обеспечения льготной категории граждан в республике составляет 300 млн рублей.
Также в Забайкальском крае, Волгоградской, Курской, Липецкой и Псковской областях сотрудники генпрокуратуры выявили множественные факты ненадлежащего обеспечения лекарствами граждан, которые страдают редкими заболеваниями.
В целом за прошлый год прокурорам удалось выявить свыше 84 тыс. нарушений в сфере здравоохранения, по этим фактам было внесено 643 протеста и свыше 15,5 тыс. представлений.