Злостным неплательщикам из Хабаровского края ограничат выезд за границу

Сотрудники «Хабаровскэнергосбыта» и Дальневосточной генерирующей компании объединились в борьбе против злостных неплательщиков, чья сумма долга за коммунальные услуги превышает 10 тысяч рублей, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу филиала ПАО «ДЭК» — «Хабаровскэнергосбыт».

В преддверии весенних школьных каникул ресурсоснабжающие организации передали в службу судебных приставов более 3,5 тысячи исполнительных листов, которые станут основанием для ограничения выезда за пределы РФ. Энергетики рекомендуют заранее позаботиться о погашении задолженности за электроэнергию и тепло.

«С начала этого года “Хабаровскэнергосбытом” отработано около 28 тысяч исполнительных документов в отношении злостных неплательщиков на общую сумму задолженности 82,6 млн рублей. Долги по оплате за потребленную электроэнергию являются серьезным основанием для ограничения выезда за рубеж», — подчеркнула заместитель директора филиала ПАО «ДЭК» — «Хабаровскэнергосбыт» по правовым вопросам Ольга Яскина.

Всего с начала этого года управление Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю ввело временное ограничение на выезд за границу в отношении 262 жителей Хабаровского края, имеющих долги перед ПАО «ДЭК».