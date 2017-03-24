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04:59 (мск), источник: Губерния онлайн

Злостным неплательщикам из Хабаровского края ограничат выезд за границу

Санкции ждут потребителей, у которых сумма долга за электроэнергию и отопление превышает 10 тысяч рублей.

Источник: РИА "Новости"

Сотрудники «Хабаровскэнергосбыта» и Дальневосточной генерирующей компании объединились в борьбе против злостных неплательщиков, чья сумма долга за коммунальные услуги превышает 10 тысяч рублей, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу филиала ПАО «ДЭК» — «Хабаровскэнергосбыт».

В преддверии весенних школьных каникул ресурсоснабжающие организации передали в службу судебных приставов более 3,5 тысячи исполнительных листов, которые станут основанием для ограничения выезда за пределы РФ. Энергетики рекомендуют заранее позаботиться о погашении задолженности за электроэнергию и тепло.

«С начала этого года “Хабаровскэнергосбытом” отработано около 28 тысяч исполнительных документов в отношении злостных неплательщиков на общую сумму задолженности 82,6 млн рублей. Долги по оплате за потребленную электроэнергию являются серьезным основанием для ограничения выезда за рубеж», — подчеркнула заместитель директора филиала ПАО «ДЭК» — «Хабаровскэнергосбыт» по правовым вопросам Ольга Яскина.

Всего с начала этого года управление Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю ввело временное ограничение на выезд за границу в отношении 262 жителей Хабаровского края, имеющих долги перед ПАО «ДЭК».

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