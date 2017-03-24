Приморье подготовилось к возможным паводкам и пожарам

На всей территории Приморского края проведены мероприятия по укреплению береговых зон и профилактике лесных пожаров. Об этом заявил Губернатор Приморья Владимир Миклушевский.

По словам главы региона, в этом году подготовка к весеннему периоду была усложнена последствиями тайфуна «Лайонрок», но все проблемы удалось решить. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

«Русла многих рек были перекрыты поваленными деревьями. Перед своими подчиненными и главами муниципалитетов я поставил задачу не только расчистить водоемы, но и углубить их, и они с этой задачей справились. Еще один важный момент — берегоукрепление. Во время тайфуна вода поступала к жилым домам, поэтому в первую очередь нам нужно было озаботиться этим вопросом. Вся работа велась зимой, чтобы не допустить повторения паводков», — заявил Владимир Миклушевский.

Большое внимание при подготовке к весеннему половодью также было уделено дамбам.

«Эта работа более капиталоемкая и длительная по времени, но она тоже ведется. Прежде всего ремонтируем конструкции, разрушенные прошлогодним тайфуном, но параллельно ведется и плановая работа, расписанная на годы вперед. Кстати, благодаря тому, что власти Уссурийска и Дальнереченска в прошлом году хорошо поработали в этом направлении, города не пострадали от паводков. Ущерб, конечно есть, но его не сравнить, например, с последствиями тайфуна в Лесозаводске», — подчеркнул глава региона.

Вместе с этим, большое внимание уделено профилактике лесных пожаров.

«С 15 марта в Приморье введен противопожарный режим. Зачастую пожары образуются по вине людей, поэтому мы решили усилить контроль. Кроме того, по всему краю отсыпано более 3,5 тысяч километров минерализованных полос, ведется сжигание сухой травы, где это необходимо. Хотел бы отметить, что мы довольно неплохо оснащены противопожарной техникой. В прошлом году 97% всех пожаров были потушены за сутки благодаря профессионализму наших спасателей», — отметил глава региона.

Владимир Миклушевский подчеркнул, что вопросы безопасности населения и подготовки к чрезвычайным ситуациям находятся под его постоянным контролем.