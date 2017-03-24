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07:48 (мск), источник: Sibnovosti.ru

Музей города Новосибирска приготовил новые экскурсии для горожан

На первую экскурсию отправились ГАЗ-12 и ГАЗ-13, ЗИМ и легендарная «Чайка».

По историческому Новосибирску — на правительственных ретро-автомобилях: музей города запускает новый экскурсионный маршрут в стилистике 50-х годов прошлого столетия.

На первую экскурсию отправились ГАЗ-12 и ГАЗ-13, ЗИМ и легендарная «Чайка». Гиды готовы ответить на любой вопрос про историю города, от его основания до современности.

Удовольствие проехаться на таком лимузине — не дешевое, но организаторы уверены — спрос будет. Когда по Новосибирску ездил экскурсионный троллейбус, запись была на несколько недель вперед.

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