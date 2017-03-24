В Приморском крае назначаются дополнительные пригородные поезда
Компания «Экспресс Приморья» открывает сезон дачных перевозок.
Компания «Экспресс Приморья» открывает сезон дачных перевозок.
Уже с 1 апреля в Приморском крае назначаются дополнительные пригородные поезда, об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Экспресс Приморья»:
№ 6309, сообщением «Владивосток — Кипарисово». Отправление в 09:30 по выходным и праздничным дням. Прибытие в Кипарисово в 10.57.
Специально для ликвидации дневного перерыва в движении электропоездов в пригородной зоне для удобства жителей южной части края и
№ 6304 «Раздольное — Владивосток». Отправление в 17:35 ежедневно. Прибытие во Владивосток в 19:19.
Продлены маршруты и изменены дни курсирования следующим пригородным электропоездам:
№ 6461/6460, сообщением «Владивосток-Партизанск- Находка-Тихоокеанская», курсирует ежедневно!
Отправление в 07:23. Прибытие в Партизанск в 11:10, на станцию «Тихоокеанская» в 12:34.
№ 6303, сообщением «Третья Рабочая — Кипарисово». Отправление в 08:17, ежедневно. С 1 апреля данный маршрут продлевается до станции «Раздольное». Прибытие в Раздольное в 09:55.
№ 6325, сообщением «Владивосток — Надеждинская». Отправление в 16:25, ежедневно. С 1 апреля маршрут продлевается до станции «Кипарисово». Прибытие в Кипарисово в 17:53.
во Владивосток:
№ 6310, сообщением «Кипарисово — Владивосток». Отправление в 12:30 по выходным и праздничным дням. Прибытие во Владивосток в 13:59.
№ 6326, сообщением «Надеждинская-Третья Рабочая». С 1 апреля данный электропоезд следует по маршруту «Кипарисово- Третья Рабочая». Отправление от станции «Кипарисово» в 18:28, от станции «Надеждинская» в 18:54. Прибытие к платформе «Третья Рабочая» в 19:53.
№ 6459/6482, сообщением «Тихоокеанская- Партизанск- Владивосток». Отправление от станции «Тихоокеанская» в 16:07 ежедневно! Прибытие в Партизанск в 17:20, во Владивосток в 21:17.
С 22 АПРЕЛЯ ВВОДЯТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОПОЕЗДА:
-№ 6301, экспресс сообщением «Владивосток-Кипарисово». Отправление ежедневно в 07:40. От станции «Вторая Речка» до станции «Угольная» следует без остановок.
-№ 6357, экспресс сообщением «Владивосток-Раздольное». Отправление по выходным и праздничным дням в 08:00. От станции «Вторая Речка» до станции «Угольная» следует без остановок. Без остановок на станциях «Амурский залив» и «Совхозная».
-№ 6311, сообщением «Владивосток-Кипарисово». Отправление ежедневно в 08:30.
-№ 6302, сообщением «Кипарисово-Владивосток». Отправление ежедневно в 16.40.
-№ 6382, экспресс сообщением «Кипарисово- Владивосток». Отправление ежедневно в 19:35. Следует без остановок на станциях «Совхозная», «Амурский залив» и от станции «Угольная» до станции «Вторая Речка».