Уже с 1 апреля в Приморском крае назначаются дополнительные пригородные поезда, об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Экспресс Приморья»:

№ 6309, сообщением «Владивосток — Кипарисово». Отправление в 09:30 по выходным и праздничным дням. Прибытие в Кипарисово в 10.57.

Специально для ликвидации дневного перерыва в движении электропоездов в пригородной зоне для удобства жителей южной части края и санаторно-курортной зоны Владивостока вводится дневной маршрут № 6312, сообщением «Кипарисово — Владивосток». Отправление в 15:00 ежедневно. Прибытие во Владивосток в 16:29.

№ 6304 «Раздольное — Владивосток». Отправление в 17:35 ежедневно. Прибытие во Владивосток в 19:19.

Продлены маршруты и изменены дни курсирования следующим пригородным электропоездам:

№ 6461/6460, сообщением «Владивосток-Партизанск- Находка-Тихоокеанская», курсирует ежедневно!

Отправление в 07:23. Прибытие в Партизанск в 11:10, на станцию «Тихоокеанская» в 12:34.

№ 6303, сообщением «Третья Рабочая — Кипарисово». Отправление в 08:17, ежедневно. С 1 апреля данный маршрут продлевается до станции «Раздольное». Прибытие в Раздольное в 09:55.

№ 6325, сообщением «Владивосток — Надеждинская». Отправление в 16:25, ежедневно. С 1 апреля маршрут продлевается до станции «Кипарисово». Прибытие в Кипарисово в 17:53.

во Владивосток:

№ 6310, сообщением «Кипарисово — Владивосток». Отправление в 12:30 по выходным и праздничным дням. Прибытие во Владивосток в 13:59.

№ 6326, сообщением «Надеждинская-Третья Рабочая». С 1 апреля данный электропоезд следует по маршруту «Кипарисово- Третья Рабочая». Отправление от станции «Кипарисово» в 18:28, от станции «Надеждинская» в 18:54. Прибытие к платформе «Третья Рабочая» в 19:53.

№ 6459/6482, сообщением «Тихоокеанская- Партизанск- Владивосток». Отправление от станции «Тихоокеанская» в 16:07 ежедневно! Прибытие в Партизанск в 17:20, во Владивосток в 21:17.

С 22 АПРЕЛЯ ВВОДЯТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОПОЕЗДА:

-№ 6301, экспресс сообщением «Владивосток-Кипарисово». Отправление ежедневно в 07:40. От станции «Вторая Речка» до станции «Угольная» следует без остановок.

-№ 6357, экспресс сообщением «Владивосток-Раздольное». Отправление по выходным и праздничным дням в 08:00. От станции «Вторая Речка» до станции «Угольная» следует без остановок. Без остановок на станциях «Амурский залив» и «Совхозная».

-№ 6311, сообщением «Владивосток-Кипарисово». Отправление ежедневно в 08:30.

-№ 6302, сообщением «Кипарисово-Владивосток». Отправление ежедневно в 16.40.

-№ 6382, экспресс сообщением «Кипарисово- Владивосток». Отправление ежедневно в 19:35. Следует без остановок на станциях «Совхозная», «Амурский залив» и от станции «Угольная» до станции «Вторая Речка».