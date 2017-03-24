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05:17 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярцам пообещали теплые и дождливые выходные

Температура воздуха поднимется до +11°C.

На предстоящих выходных в Красноярске ожидается теплая, но пасмурная погода. По данным портала Gismeteo.ru, в пятницу, 24 марта, потеплеет до +10°C. Ближе к вечеру в городе установится более прохладная погода. Синоптики обещают до +2°C. Ветер западный с порывами до 10 м/c.

В субботу, 25 марта, столбики термометров поднимутся до +11°C. Вечером резко похолодает до +3°C. Во второй половине дня ожидается пасмурная погода. Ветер ослабнет до 3 м/с.

В воскресенье, 26 марта, пойдет дождь со снегом. Температура воздуха будет держаться на отметке +7°C. В этот день будет дуть холодный северо-западный ветер с порывами до 6 м/с.

Добавим, что в конце марта в Красноярске будет держаться умеренно теплая погода. Резкое потепление до +15°C синоптики обещают только в начале следующего месяца.

Комментарии
1
Понятно
Любое здание, отдает тепло, летом нагреваясь от солнца, зимой от того, что мы его обогреваем и теплый воздух подымается по зданию вверх (попробуйте посыпать муку и увидите. что потоки воздуха стремятся вверх), так вот чем выше здание, тем выше и сильнее подымающиеся потоки воздуха, которые в сумме, образуют над городом купол, который заставляет огибать себя розу ветров, то есть высотки препятствуют проветриванию города, вы не заметили, что раньше работало куча заводов, но город продувался лучше, кроме того этот купол, способствует завихрению воздуха и теперь, дым с алюминиевого завода и с Крастэц идет в сторону города. Так что строительство зданий выше 10 этажей, приводят к экологической обстановке, кроме того, это перенаселение районов, отсутствие парковочных мест, пробки и прочие негативы. Преимущество высоток, лишь в том, что застройщики и люди дающие на это разрешение, получают больше прибыли
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