Красноярцам пообещали теплые и дождливые выходные

На предстоящих выходных в Красноярске ожидается теплая, но пасмурная погода. По данным портала Gismeteo.ru, в пятницу, 24 марта, потеплеет до +10°C. Ближе к вечеру в городе установится более прохладная погода. Синоптики обещают до +2°C. Ветер западный с порывами до 10 м/c.

В субботу, 25 марта, столбики термометров поднимутся до +11°C. Вечером резко похолодает до +3°C. Во второй половине дня ожидается пасмурная погода. Ветер ослабнет до 3 м/с.

В воскресенье, 26 марта, пойдет дождь со снегом. Температура воздуха будет держаться на отметке +7°C. В этот день будет дуть холодный северо-западный ветер с порывами до 6 м/с.

Добавим, что в конце марта в Красноярске будет держаться умеренно теплая погода. Резкое потепление до +15°C синоптики обещают только в начале следующего месяца.