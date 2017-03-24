На трассе «Красноярск — Дивногорск» появится надземный переход

Управление автодорог «Байкал» объявило аукцион на строительство виадука на трассе «Красноярск — Дивногорск». Материалы заказа опубликованы на сайте госзакупок.

Согласно документам, общая протяженность конструкции составит 270 метров. Переход появится в 10 км от Дивногорска на территории поселка Молодежный. Для удобства инвалидов объект оборудуют пандусами.

Строительство виадука на участке около Дивногорска обусловлено большой аварийностью. В документах отмечается, что высокая интенсивность и скорость «влияют на безопасность движения». За последние три года в районе установки виадука произошло шесть аварий с пострадавшими, что позволяет отнести участок «к местам концентрации ДТП».

Работы по строительству должны начаться 1 июня этого года. Сдать объект планируется к концу октября 2018 года. При этом во время строительства движение ограничиваться не будет.

Первоначальная стоимость контракта составляет около 40 млн рублей. Работы профинансирует федеральный бюджет.

Сейчас идет прием заявок от всех желающих. Аукцион намечен на 13 апреля.

Подобный виадук в сентябре прошлого года был открыт около поселка Емельяново. Переход также позволил обеспечить безопасность пешеходов.