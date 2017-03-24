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05:52 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

На трассе «Красноярск — Дивногорск» появится надземный переход

Объект построят за 40 млн рублей.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Управление автодорог «Байкал» объявило аукцион на строительство виадука на трассе «Красноярск — Дивногорск». Материалы заказа опубликованы на сайте госзакупок.

Согласно документам, общая протяженность конструкции составит 270 метров. Переход появится в 10 км от Дивногорска на территории поселка Молодежный. Для удобства инвалидов объект оборудуют пандусами.

Строительство виадука на участке около Дивногорска обусловлено большой аварийностью. В документах отмечается, что высокая интенсивность и скорость «влияют на безопасность движения». За последние три года в районе установки виадука произошло шесть аварий с пострадавшими, что позволяет отнести участок «к местам концентрации ДТП».

Работы по строительству должны начаться 1 июня этого года. Сдать объект планируется к концу октября 2018 года. При этом во время строительства движение ограничиваться не будет.

Первоначальная стоимость контракта составляет около 40 млн рублей. Работы профинансирует федеральный бюджет.

Сейчас идет прием заявок от всех желающих. Аукцион намечен на 13 апреля.

Подобный виадук в сентябре прошлого года был открыт около поселка Емельяново. Переход также позволил обеспечить безопасность пешеходов.

Комментарии
1
Понятно
Любое здание, отдает тепло, летом нагреваясь от солнца, зимой от того, что мы его обогреваем и теплый воздух подымается по зданию вверх (попробуйте посыпать муку и увидите. что потоки воздуха стремятся вверх), так вот чем выше здание, тем выше и сильнее подымающиеся потоки воздуха, которые в сумме, образуют над городом купол, который заставляет огибать себя розу ветров, то есть высотки препятствуют проветриванию города, вы не заметили, что раньше работало куча заводов, но город продувался лучше, кроме того этот купол, способствует завихрению воздуха и теперь, дым с алюминиевого завода и с Крастэц идет в сторону города. Так что строительство зданий выше 10 этажей, приводят к экологической обстановке, кроме того, это перенаселение районов, отсутствие парковочных мест, пробки и прочие негативы. Преимущество высоток, лишь в том, что застройщики и люди дающие на это разрешение, получают больше прибыли
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