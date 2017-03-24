Ироничную «рекламу» кожвендиспансера на Брянской признали пристойной

Эксперты краевого управления ФАС признали ироничную рекламу от «Авторитетного радио» пристойной. Никаких нарушений во фразе «Налево пойдешь — в венеричку попадешь» антимонопольщики не нашли. Кроме того, один из 17 экспертов и вовсе увидел в ней социальный подтекст.

Ироничная реклама расположена на перекрестке ул. Брянской и ул. Обороны. Она представляет из себя некий указатель, показывающий дорогу к кожно-венерологическому диспансеру. Увидев баннер с надписью, одна из жительниц города написала жалобу в УФАС. В письме она указала, что фраза является непристойной и даже оскорбительной. Однако 15 из 17 экспертов с мнением красноярки не согласились.

Отметим, что данная реклама имеет прямое отношение к ироничной акции от «Авторитетного радио». Так, в Центральном районе были размещены около 40 рекламных конструкций, баннеров и табличек, высмеивающих власть. К настоящему моменту большинство баннеров уже демонтировали.