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05:58 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Ироничную «рекламу» кожвендиспансера на Брянской признали пристойной

15 из 17 членов УФАС не нашли в рекламе никаких нарушений.

Эксперты краевого управления ФАС признали ироничную рекламу от «Авторитетного радио» пристойной. Никаких нарушений во фразе «Налево пойдешь — в венеричку попадешь» антимонопольщики не нашли. Кроме того, один из 17 экспертов и вовсе увидел в ней социальный подтекст.

Ироничная реклама расположена на перекрестке ул. Брянской и ул. Обороны. Она представляет из себя некий указатель, показывающий дорогу к кожно-венерологическому диспансеру. Увидев баннер с надписью, одна из жительниц города написала жалобу в УФАС. В письме она указала, что фраза является непристойной и даже оскорбительной. Однако 15 из 17 экспертов с мнением красноярки не согласились.

Отметим, что данная реклама имеет прямое отношение к ироничной акции от «Авторитетного радио». Так, в Центральном районе были размещены около 40 рекламных конструкций, баннеров и табличек, высмеивающих власть. К настоящему моменту большинство баннеров уже демонтировали.

Комментарии
1
Понятно
Надо любить своих партнеров и не ходить налево, все правильно говорит реклама, встречался я с одной любительницей ходить налево, и несколько раз она меня заражала венерическими болезнями. и вроде грамотная, работала на телевиденье, мать двоих детей
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Ироничную «рекламу» кожвендиспансера на Брянской признали пристойной
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