Капремонт в Хабаровском крае набирает обороты

Хабаровск, 24 марта, AmurMedia.

Капитальный ремонт общедомового имущества в многоквартирных домах Хабаровского края идет полным ходом и набирает обороты. Если в прошлом году в краткосрочный план вошли 510 домов, то на 2017 год капитальный ремонт запланирован в 389 домах, а по 219 — разработка проектно-сметной документации, и это еще не окончательные цифры. Дополнительно, в 81 многоэтажном доме можно заменить лифтовое оборудование, используя программу ускоренной замены лифтов, это когда лифты ставятся сегодня, а оплачиваются в течение 3 лет. Таким образом можно увеличить количество установленных лифтов, при этом, не собирая с населения предварительно взносов на их установку, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе Регионального оператора.

За январь-февраль 2017 года ремонтные работы проведены уже в 80 домах. Работы по ремонту наплавляемых кровель и фасадов начнутся в апреле, с наступлением положительных температур. Всего, в новом сезоне предполагается провести капремонт не менее чем в 550 многоэтажках. В основном это работы по замене лифтового оборудования и ремонт крыш. Для жителей многоэтажек самые насущные проблемы.

Объемы выполненных работ растут, и, особенно актуальным, становится вопрос проведения капитального ремонта раньше сроков, установленных в краевой Программе.

В домах, формирующих свой фонд на общем счете Регионального оператора, имеется возможность при, недостаточности средств на выполнение работ по капремонту, позаимствовать их из «общекраевой копилки». Использовав заимствованные средства фонда капитального ремонта, собственники могут провести ремонт раньше.

Основными условиями предоставления заемных средств является:

— включение многоквартирного дома в краткосрочный план на очередной год реализации Программы капитального ремонта;.

— наличие соответствующего решения собственников, принятого на общем собрании;.

— обеспечение возвратности предоставленных средств в срок, не превышающий 9 лет.

Немаловажным является и то, что средства могут быть распределены только в пределах одного муниципального района (городского округа).

Включение конкретного дома в краткосрочный план на очередной период осуществляется органом местного самоуправления на основании решения собственников, принятого не менее 2/3 голосов от общего числа собственников помещений данного дома. Протокол общего собрания нужно в первую очередь предоставить в администрацию поселения (города) для включения дома в краткосрочный план на очередной год, ну и, конечно, Региональному оператору для расчета порядка заимствования.

На сайте регионального оператора (www.fkr27.ru) можно скачать необходимую форму протоколов общих собраний.

Помимо этого, для выполнения работ по капитальному ремонту, обязательно наличие проекта на запланированные работы. Изготовление проектной документации — один из видов работ, финансирование которых может быть осуществлено за счет средств фонда капитального ремонта. Стоимость работ по разработке проектно-сметной документации собственники могут узнать заполнив форму заявки, которую можно получить у Регионального оператора или скачать с его официального сайта и направить ее Региональному оператору.

Таким образом, собственникам нужно принимать два решения: первое о разработке проекта на планируемые работы, второе — о производстве самих работ. Есть и протоколы «два в одном», но они реализованы могут быть, если по проекту стоимость работ будет равна сумме, которую дом сможет вернуть в течение 108 месяцев за счет минимального взноса, если стоимость выше — необходимо принимать решение об увеличении взноса, а это имеют право делать только собственники.

Еще один немаловажный момент заключается в том, что при заимствовании средств из фондов других домов собственникам необходимо обеспечить возвратность предоставленных на ремонт средств в течение последующих 9 лет, оплачивая ежемесячные взносы на капитальный ремонт. Формула возвратности проста — предоставленная сумма делится на общую площадь дома-претендента и на 108 месяце (9 лет). Если полученное значение превышает действующий тариф на оплату взносов, значит собственникам необходимо при принятии решении о проведении капитального ремонта увеличить тариф до необходимого значения. В этом и заключается реализация принципа возвратности.

Подводя итог, можно сказать, что собственникам, желающим провести капремонт раньше срока, установленного в Программе, необходимо принимать соответствующее решения заблаговременно, тем более, если будет необходимость использовать заемные средства из «общей копилки». Краевую программу капитального ремонта с плановыми периодами выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества можно посмотреть на сайте Регионального оператора.