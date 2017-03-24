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06:05 (мск), источник: ДЕЙТА

Приморские заключенные обеспечивают палочками Японию и США

Приморская колония строгого режима ИК-33 из Спасска-Дальнего — единственное российское производство пищевых палочек для еды, целиком идущих из Приморья на экспорт, сообщает ИА «Дейта».

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6
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Пищевые палочки в колонии производятся давно. Два года назад палочки здесь изготавливались в одном небольшом цеху. Сегодня, благодаря инвестициям в «колониальное производство» на территории исправучреждения — деньгам китайской компании ОО «Сюэмэн» — здесь открыто несколько цехов по производству пищевых палочек для еды и деревянных палочек для мороженного.

Благодаря новому цеху пищевых палочек их производство из приморской березы в ИК-33 увеличилось с 60 миллионов штук до 75 млн в месяц. Все палочки для еды «уходят» из Приморья в Китай, где после санобработки и фасовки поступают на реэкспорт.

Представитель китайской компании «Сюэмен» в ответ на вопрос ИА «Дейта» с радостью сообщила:

 — В Китае приморские пищевые палочки маловостребованы; кризис, дорого для китайца. Но пищевые палочки первого и второго сорта у нас охотно закупают японские компании, а третий сорт полностью выкупают «пищевики» из США.

Сотрудничество с ГУИН Приморья нас полностью устраивает. Во-первых, такое производство как в Спасске-Дальнем в Китае невозможно из-за экологических проблем: нужны котельные, при пилке и обработке дерева образуется много пыли… Во-вторых, рабочая сила заключенных очень дешевая, что снижает стоимость нашего товара, который на мировом рынке успешно конкурирует с пищевыми палочками других производителей. В-третьих, здесь рабочие дисциплинированы, под контролем и нет понятия прогулов и невыходов на работу.

Изготовление пищевых палочек — несмотря на поставленное КНР оборудование, процесс технологически несложный, но многоступенчатый и трудозатратный. Сначала дерево разрезают на чурки бензопилами, а дальше заготовки попадают в бункера, где их запаривают при помощи постоянно раздуваемого котла, работающего на отходах производства. После того как чурка отпаривается, с неё топорами снимается береста или кора, и она поступает на волочильный станок — там она превращается в ленту шпона. Этот материал впоследствии попадает на рубильные станки, из которых выходит готовый продукт — пищевые палочки. В завершение производится сушки и отбор, после чего палочки сортируются и пакуются в мешкотару.

Стоит отметить, что в ИК-31 отбывают срока преступники, осужденные по «тяжелым» статьям: убийцы, насильники, бандиты, наркодилеры. Из 1200 осужденных, отбывающих здесь наказание, трудоустроено около трети, работающих на производстве палочек, металлоизделий, деревообработке, авторемонте. С наступлением тепла начнут работать цеха производства сельскохозяйственной продукции, а значит, количество работающих в колонии увеличится.

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