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07:34 (мск), источник: АиФ Омск

Житель Омска снял на видео ржавый пассажирский автобус

Автопарк пассажирских автобусов находится не в лучшем состоянии.

Житель Омска снял на видео ржавый пассажирский автобус. Видеозапись он опубликовал в группе «ОмскВК».

Мужчина рассказывает, что работает на предприятии ПАТП-2. Снимая с автобуса рекламу, он переживает, что автобус может развалиться и демонстрирует огромные дыры на транспортном средстве.

«Я не поверю, что раз в месяц нельзя все это починить. Мне кажется, если автобус проездит даже 15 дней, то он может ремонт свой окупить. Это просто ужас, это просто грязь в прямом смысле слова», — говорит омич.

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