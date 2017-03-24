Житель Омска снял на видео ржавый пассажирский автобус

Мужчина рассказывает, что работает на предприятии ПАТП-2. Снимая с автобуса рекламу, он переживает, что автобус может развалиться и демонстрирует огромные дыры на транспортном средстве.

«Я не поверю, что раз в месяц нельзя все это починить. Мне кажется, если автобус проездит даже 15 дней, то он может ремонт свой окупить. Это просто ужас, это просто грязь в прямом смысле слова», — говорит омич.