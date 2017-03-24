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06:28 (мск), источник: Губерния онлайн

За креативный подход к дальневосточному гектару обещают сертификат на дом и квадрокоптер

В Агентстве по развитию человеческого капитала организовали конкурс на лучшую идею по использованию бесплатной земли.

Источник: Reuters

Конкурс на лучшую идею по использованию дальневосточного гектара анонсировало Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. Проекты-победители будут представлены на экономическом форуме, а их авторов наградят сертификатами на покупку дома, квадрокоптером или деньгами, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу минвостокразвития.

Похожий конкурс уже проводился в прошлом году. Тогда часть предложенных идей легла в основу типовых бизнес-планов, которые сейчас предлагается реализовать получателям гектаров.

«Конкурс идей поможет лучше понять, как люди планируют использовать полученные земли, выявить лучшие практики, тиражировать их. Мы ожидаем, что в этом году количество идей и предложений во многом превысит количество и качество прошлогодних заявок», — отметил председатель Общественного совета при минвостокразвития России Сергей Габестро.

В конкурсе несколько номинаций: малоэтажное жилищное строительство, сельское хозяйство, туризм и рекреация, инновационные решения, экологическая и социально ориентированная деятельность, а также поселения.

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