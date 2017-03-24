За креативный подход к дальневосточному гектару обещают сертификат на дом и квадрокоптер
В Агентстве по развитию человеческого капитала организовали конкурс на лучшую идею по использованию бесплатной земли.
В Агентстве по развитию человеческого капитала организовали конкурс на лучшую идею по использованию бесплатной земли.
Конкурс на лучшую идею по использованию дальневосточного гектара анонсировало Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.
Похожий конкурс уже проводился в прошлом году. Тогда часть предложенных идей легла в основу типовых
«Конкурс идей поможет лучше понять, как люди планируют использовать полученные земли, выявить лучшие практики, тиражировать их. Мы ожидаем, что в этом году количество идей и предложений во многом превысит количество и качество прошлогодних заявок», — отметил председатель Общественного совета при минвостокразвития России Сергей Габестро.
В конкурсе несколько номинаций: малоэтажное жилищное строительство, сельское хозяйство, туризм и рекреация, инновационные решения, экологическая и социально ориентированная деятельность, а также поселения.