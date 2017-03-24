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06:36 (мск), источник: ДЕЙТА

Склады Владивостока задыхаются от нерастаможенных авто

Импорт б/у авто в Россию закрыт уже три месяца: склады таможни переполнены, люди теряют деньги, сообщили ИА Дейта представители автопортала Drom.

Источник: ДЕЙТА

По данным Drom.ru, сейчас на различных складах временного хранения таможни замерло в ожидании оформления порядка трех тысяч авто. Склады переполнены, владельцы платят таможенным органам значительные суммы за хранение своих авто, но когда начнут выдавать ПТС, никто не может сказать точно.

Фактически импорт подержанных автомобилей в Россию закрыт с 1 января 2017 года. Некоторому количеству машин, ввезенных в 2017 году до 15 февраля в порт Владивосток, выдали ПТС, и их владельцы смогли поставить транспорт на учет. Однако оба этих действия велись в обход существующего законодательства, и впоследствии такие авто столкнутся с проблемами при регистрации. Всем автомобилям, ввезенным после 15 февраля, владивостокская таможня в выдаче ПТС отказывает, соответственно, склады временного хранения заполняются.

Что касается таможенных постов на западе и юге России, там ситуация более спокойная. Речь идет не о сотнях и тысячах машин на складах, а о десятках.

Как стало известно Drom.ru, 4—5 апреля во Владивосток должно поступить более тысячи устройств ЭРА-ГЛОНАСС, тогда машины начнут выезжать со складов временного хранения. Месяц назад губернатор Приморского края на встрече с представителями бизнеса и законодательного собрания дал обещание, что до 13 марта вопрос с ввозом подержанных авто будет закрыт. Но пока проблема ввоза поддержанных автомобилей по прежнему не решена.

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