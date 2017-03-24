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07:22 (мск), источник: VN.ru

Где самые глубокие лужи на дорогах Новосибирска

В Новосибирске 23 марта подтопило станцию метро «Речной вокзал». Пассажиры лавировали между струйками воды и выкладывали фотографии в соцсети. А на многих городских улицах вода скрыла проезжую часть, водителям приходится ехать наугад, рискуя бамперами, номерами и подвеской. На улице Большая глубина лужи достигает полуметра.

Источник: VN.ru

Те, кто ездят по этой улице постоянно, утверждают, что за сутки вода поднялась сантиметров на 20. Снег тает, и уровень, наверняка, еще повысится. Водители вежливо уступают дорогу — более или менее безопасна правая сторона, там хотя бы одно колесо остается на льду, а не в воде. Поэтому многие проезжают этот участок по встречке. Бывалые знают фарватер, а те, кто здесь впервые, просто едут следом за ними.

— Езжу здесь каждый день, очень плохие ощущения, постоянно плаваю, — делится впечатлениями житель Новосибирска Андрей.

— Здесь ГАЗель утонула. Другие автомобилисты пытались ее вытащить, проезд был перекрыт. Пришлось ехать в обратную сторону на площадь Энергетиков. Там такая же ситуация, тонут машины, — рассказал житель Новосибирска Александр Бондаренко.

Пешеходам тоже приходится несладко. Мало того, что вода разлилась и по тротуару, так еще и водители могут обрызгать.

— Не знаю, будут ли предприниматься какие-то меры, но ходить здесь невыносимо, — говорит жительница Новосибирска Лейла.

В ГИБДД съемочной группе ОТС пояснили, что закрыть улицу по дорожным условиям может только собственник, то есть, мэрия города. Но других объездов просто нет.

— Арендаторы одного из зданий на Большой пытались засыпать лужу осенью прошлого года. Зимой было много снега, он растаял, и началась та же самая проблема, — говорит специалист транспортной компании Сергей Кудрявцев.

Местные жители говорят, что лужа стала больше года два назад, когда здесь появились новые застройщики. Владелец одного из зданий общаться на камеру не стал. А за кадром рассказал, что земельные участки приобрели вместе с головной болью — раньше через них стекала талая вода. Теперь, по словам подрядчика, четыре частные фирмы вынуждены за свой счет строить ливневую канализацию за 11 миллионов рублей. Но это неофициальная информация.

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